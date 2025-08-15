Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"W przypadku Trumpa należy spodziewać się niespodziewanego"

Matrioszka z wizerunkami Putina i Trumpa
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters
Brytyjski nadawca publiczny BBC podaje, że podczas piątkowego szczytu na Alasce przywódca Rosji Władimir Putin liczy przede wszystkim na uznanie. W opinii stacji prezydent USA Donald Trump oczekuje po rozmowie z rosyjskim liderem postępów w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie.

"USA, będące najpotężniejszym krajem świata, uznały, że próby odizolowania przywódcy Kremla przez kraje zachodnie zakończyły się niepowodzeniem. (…) Kreml może twierdzić, że Rosja wróciła do głównego stołu globalnej polityki" – czytamy na stronie BBC.

Zdaniem brytyjskiej redakcji, potwierdza to nie tylko samo spotkanie na wysokim szczeblu, ale także plan wspólnej konferencji prasowej Trumpa i Putina po zakończeniu rozmowy.

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy będzie przełom na Alasce? Program specjalny w TVN24+ i TVN24

Polska

Szczyt Trump - Putin na Alasce "daje Putinowi poczucie bezpieczeństwa"

Dziennikarze opisują, że szczyt w Anchorage daje Putinowi przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. I wyliczają: po pierwsze - Alaska leży zaledwie 90 km od rosyjskiej Czukotki, co sprawia, że Putin nie będzie przemieszczał się nad innymi państwami; po drugie - od rozmów odsunięto Ukrainę i Europę; po trzecie zaś, wybór miejsca jest symboliczny, gdyż carska Rosja sprzedała USA Alaskę w XIX w. Według BBC Putin chce nie tylko międzynarodowego uznania. Stąd żądanie przejęcia okupowanej przez armię rosyjską ziemi w czterech obwodach donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim oraz wycofania się ukraińskiego wojska z tych obwodów, mimo że znajdują się one pod kontrolą Ukrainy. Dla Ukrainy jest to niedopuszczalne.

Trump spotka się z Putinem na Alasce
Trump spotka się z Putinem na Alasce
Źródło: Stock Photos 2000 / Shutterstock

"W przypadku Trumpa należy spodziewać się niespodziewanego"

BBC spekuluje, że jeśli Kreml zapewni sobie poparcie Białego Domu co do swoich żądań terytorialnych, determinacja Ukrainy może doprowadzić do sytuacji, że Trump wycofa się i przestanie wspierać ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przy takim obrocie spraw, Rosja i USA mogą kontynuować zacieśnianie relacji i rozwijać współpracę gospodarczą.

OGLĄDAJ: "Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”
Putin, Trump

"Rosja nie ma szans, by odzyskać Ukrainę. Straciła ją na pokolenia”

Putin, Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Podczas swojej kampanii prezydenckiej w 2024 r. Trump obiecał, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie łatwe i że uda mu się to zrobić w ciągu kilku dni - przypomniała BBC, dodając, że w ostatnim miesiącach nieustępliwość Putina budziła frustrację u amerykańskiego przywódcy.

Wyznaczał on szereg terminów na wprowadzenie nowych sankcji przeciwko Rosji, ale ostatecznie się z nich wycofał. Dlatego zdaniem dziennikarzy, "w przypadku Trumpa należy spodziewać się niespodziewanego".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2277424373
"Posmak arktycznej Jałty". Były doradca Bidena o spotkaniu Trump-Putin
Żołnierz rosyjskich wojsk łączności. Zdjęcie ilustracyjne
Trump wzmocni wschodnią flankę, Indie zaszachują Rosję. Ten ekspert myli się rzadko
Bartosz Żurawicz
Jacek Czaputowicz
Spotkanie na Alasce ma "negatywny aspekt dla Polski"

Wspomniano także o ambicjach Trumpa, który pragnie międzynarodowego uznania jako człowiek, który zakończył wojnę w Ukrainie i otrzyma za to Pokojową Nagrodę Nobla.

Dlatego, nie przywiązując wagi do szczegółów, prezydent USA będzie szukał możliwości, by podczas rozmów w Anchorage stwierdzić, że przyczynił się do postępów w dążeniu do pokoju. "Putin, który zawsze był świetnym negocjatorem, może znaleźć sposób, by pozwolić Trumpowi na to, ale oczywiście na rosyjskich warunkach" – podsumowała BBC.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWładimir PutinUSARosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Msza święta w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy
Za ojczyznę i żołnierzy. Uroczysta msza z udziałem prezydenta w katedrze polowej
RELACJA
Władimir Putin
Strategia Trumpa w sprawie Ukrainy "chybiona". Putin nastawia się na "wieczną wojnę"
Świat
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Padła szóstka w Lotto Plus, kumulacja w Lotto w górę
BIZNES
Bolid
Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"
METEO
Auto
Tragiczny wypadek pod Garwolinem. Nie żyją dwie osoby
Polska
imageTitle
Legia wierzyła w cud, ale się nie wydarzył. "Mieliśmy wyjątkowego pecha"
EUROSPORT
Morze, wzburzona woda
La Nina zimą? Najnowsze prognozy
METEO
Michał Syrowatka (z lewej) w walce z Norwin Galo z Nikaragui
Mają problem z mową i utrzymaniem równowagi. Nie, to nie alkohol
Tomasz Wiśniowski
plaza
Bywa mylona z otyłością, ale to inna choroba. Wiele kobiet o niej nie wie
Zuzanna Kuffel
Ośrodek "Alligator Alcatraz"
Będzie kolejny ośrodek na wzór "aligatorowego Alcatraz"
Świat
Yaakov Finkelstein
Ambasada Izraela zabrała głos. "Ohydne"
Polska
Upał, słońce
Uwaga na upał. Wydano ostrzeżenia najwyższego stopnia
METEO
imageTitle
Nowy klub i kierunek wielokrotnego reprezentanta Polski
EUROSPORT
Donald Trump
Spotkanie Trumpa z Putinem. Jest harmonogram
Świat
imageTitle
Linette zatrzymana przez Rosjankę w Cincinnati
EUROSPORT
Przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin w Pjongjangu
Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji
Świat
Rosyjski żołnierz
Zaostrzenie na froncie przed spotkaniem Putina z Trumpem
PODSUMOWANIE
mecz
"Niezwłocznie podejmiemy kroki". Fala oburzenia
Polska
Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem
Tusk z Nawrockim, szczyt na Alasce, defilada w Warszawie
WARTO WIEDZIEĆ
Upalna aura
Dzisiaj nawet 36 stopni
METEO
imageTitle
Szok na meczu Rakowa. Reakcja prezesa PZPN
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan jeszcze raz wielki. Znamy komplet półfinalistów Saudi Arabia Masters 2025
EUROSPORT
Poszukiwanie Bursztynowej Komnaty
Czy Bursztynowa Komnata jest pod Dziemianami?
Maciej Mazur
140825_MB_LEGAEK_31aaa
Legia rozbudziła nadzieje i zgasła. Liga Europy już bez niej
EUROSPORT
Na trasie pomiędzy Juratą a Helem doszło do wypadku z udziałem trzech motocyklistów
Zderzyli się motocykliści. Dwie osoby w szpitalu
Polska
Maciej Wierzyński
Przepowiednie, wróżby i intuicje
Opinie
Karolina Szczepaniak
Kraulem przez Bałtyk na rzecz dzieci bez rączek
Marzanna Zielińska
20250814GIL0075jaaga
Nerwowa końcówka. Jagiellonia zaskoczona, ale gra dalej
Najnowsze
Pożar bloku w Poznaniu
Pożar mieszkania w Poznaniu. Na strażaków spadł podwieszany sufit
Polska
25814585aa
Raków odkupił winy, choć o awans drżał do końca
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica