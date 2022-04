BBC: ministerstwo obrony Rosji chce utajnić dane o krewnych żołnierzy, którzy zginęli w Ukrainie

Prezydent Rosji Władimir Putin "utajnił" straty w armii jeszcze w 2015 roku, podpisując odpowiedni dekret. Od tamtego czasu informacje o "stratach osobowych w czasie operacji specjalnych" zostały objęte tajemnica państwową. Świadczenia dla członków rodzin poległych wydawali jednak urzędnicy cywilni. Ministerstwo obrony chce to zmienić. "Resort zwrócił się do rządu o przekazanie tych uprawnień urzędom wojskowym, co jeszcze bardziej utajni informacje o zabitych żołnierzach w Ukrainie" - poinformowała we wtorkowej publikacji rosyjska sekcja BBC.