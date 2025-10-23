W środowisku handlarzy narkotykami Zhi Dong Zhang znany był jako "brat Wang". W lipcu Chińczyk uciekł z Meksyku. W USA poszukiwany jest na podstawie nakazu aresztowania za pranie pieniędzy, wydanego przez sąd federalny w Atlancie. W kubańskim areszcie pozostanie do czasu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji.
"Brat Wang" uciekł z aresztu domowego
Zhi Dong Zhang jest oskarżany o dostarczanie narkotyków kartelom Sinaloa i Jalisco Nueva Generacion, które Waszyngton uważa za głównych winnych rozprowadzania fentanylu na terytorium USA. Biały Dom w lutym br. uznał te kartele za zagraniczne organizacje terrorystyczne.
Według amerykańskich władz Chińczyk jest "poważnym międzynarodowym przestępcą, zajmującym się praniem pieniędzy", który ponosi odpowiedzialność za nawiązywanie współpracy z innymi kartelami w celu przesyłania fentanylu z Chin do Ameryki Środkowej, Europy i USA.
Zhi został aresztowany w Meksyku w październiku 2024 roku, skąd miał zostać przekazany do USA. Pobyt w więzieniu został mu zamieniony na areszt domowy, z którego uciekł w lipcu.
