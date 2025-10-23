Stolica Kuby, Hawana. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środowisku handlarzy narkotykami Zhi Dong Zhang znany był jako "brat Wang". W lipcu Chińczyk uciekł z Meksyku. W USA poszukiwany jest na podstawie nakazu aresztowania za pranie pieniędzy, wydanego przez sąd federalny w Atlancie. W kubańskim areszcie pozostanie do czasu podjęcia decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji.

La #FGEQuintanaRoo y la Fiscalía General de la República trabajan de forma coordinada en la búsqueda y localización de... Posted by Fiscalía General del Estado de Quintana Roo on Friday, July 11, 2025 Rozwiń

"Brat Wang" uciekł z aresztu domowego

Zhi Dong Zhang jest oskarżany o dostarczanie narkotyków kartelom Sinaloa i Jalisco Nueva Generacion, które Waszyngton uważa za głównych winnych rozprowadzania fentanylu na terytorium USA. Biały Dom w lutym br. uznał te kartele za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Według amerykańskich władz Chińczyk jest "poważnym międzynarodowym przestępcą, zajmującym się praniem pieniędzy", który ponosi odpowiedzialność za nawiązywanie współpracy z innymi kartelami w celu przesyłania fentanylu z Chin do Ameryki Środkowej, Europy i USA.

Zhi został aresztowany w Meksyku w październiku 2024 roku, skąd miał zostać przekazany do USA. Pobyt w więzieniu został mu zamieniony na areszt domowy, z którego uciekł w lipcu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD