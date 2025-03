Narciarze w austriackim Tyrolu (nagrania z grudnia 2021 roku) Źródło: Archiwum Reuters

Polski snowboardzista uległ poważnemu wypadkowi w austriackich Alpach. Mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony do kliniki w Innsbrucku. Nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku, który miał miejsce niedaleko wyznaczonej trasy narciarskiej.

W piątek po południu na lodowcu Stubai w Neustift w tyrolskiej dolinie Stubai doszło do wypadku z udziałem trzydziestoletniego snowboardzisty z Polski.

Według policji mężczyzna najprawdopodobniej uderzył w skałę. Kiedy na miejsce dotarła pomoc, trzydziestolatek był nieprzytomny. Mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony na oddział urazowy kliniki w Innsbrucku, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Nadal nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku, który miał miejsce niedaleko wyznaczonej trasy narciarskiej. Jak poinformowała policja, akcja ratunkowa była bardzo trudna, ponieważ ze względu na złe warunki pogodowe nie było możliwe użycie śmigłowca. W związku z tym ratownicy musieli zwieść Polaka w specjalnej gondoli do doliny, skąd został odwieziony do szpitala.