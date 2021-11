Austria wprowadziła lockdown dla niezaszczepionych obywateli

Przepisy dopuszczają możliwość wyjścia z domu do lekarza, skorzystania z ośrodków zdrowia lub punktów szczepień. Możliwe będzie także "zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych", chodzenia do szkoły czy na uniwersytet.

Schallenberg: przepisy są drastyczne, ale można je modyfikować

Kanclerz podkreślił, że "niezmiernie ważne jest, aby środki bezpieczeństwa nie tylko były przestrzegane, ale także wyraźnie kontrolowane" i zapowiedział "konsekwentne kontrole i stanowcze sankcje". Potwierdził to szef MSW Karl Nehammer zapowiadając "ścisłą sieć kontroli", także w odniesieniu do oszustw, związanych z certyfikatami szczepień.

Obostrzenia dotkną około dwóch milionów osób

Tymczasem eksperci w Austrii wzywają do podejmowania dalszych działań w celu "ograniczania kontaktu", takich jak na przykład położenie większego nacisku na pracę on line tam, gdzie to możliwe. Z kolei wirusolodzy wezwali w opublikowanym w piątek liście otwartym do dalszych "konsekwentnych środków" w celu zwiększenia wskaźnika szczepień i obowiązkowych testów PCR dla zaszczepionych.