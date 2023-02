160 narciarzy utknęło w wagonikach kolejki górskiej. "Godzina grozy"

czytaj dalej

W poniedziałek mija 362. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tego dnia z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa przyjechał prezydent USA Joe Biden. Maszyna, którą amerykański przywódca przyleciał do Europy, to najprawdopodobniej boeing, który od wczoraj stoi na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. - Wszystko wskazuje, że to właśnie ta maszyna pełni funkcję Air Force One - relacjonuje nasz reporter Mateusz Półchłopek. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.