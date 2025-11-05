Logo strona główna
Świat

Śledczy na pokładzie wycieczkowca po śmierci pasażerki. Pozostawiono ją samą na niezamieszkałej wyspie

Wycieczkowiec Coral Adventurer
Rafa koralowa Australii
Źródło: Reuters Marketplace - Video Archive, Reuters Video Archive
10 dni po śmierci 80-letniej pasażerki na pokład australijskiego statku wycieczkowego weszli śledczy - informuje BBC. Kobieta zmarła po tym, jak Coral Adventurer, którym podróżowała, pozostawił ją samą na niezamieszkałej wyspie u wybrzeży Australii.

Tragiczny incydent miał miejsce w ostatni weekend pażdziernika. Jak pisaliśmy, 80-latka, która podróżowała statkiem Coral Adventurer dookoła Australii, zwiedzała wraz z inymi pasażerami Lizard Island, niezamieszkałą wyspę leżącą u wybrzeży kontynentu. Zwiedzanie zakończyło się wieczorem, a statek odpłynął - bez 80-latki na pokładzie - podały media. O tym, że zaginęła zorientowano się dopiero kilka godzin później. Następnego dnia rano odnaleziono jej ciało.

Lizard Island, Queensland
Lizard Island, Queensland
Źródło: Shutterstock

W środę rano czasu lokalnego na pokład statku weszli funkcjonariusze Australijskiego Urzędu Bezpieczeństwa Morskiego (Australian Maritime Safety Authority). AMSA bada incydent wspólnie z policją z Queensland i lokalnym koronerem - informuje BBC. Służby nie komentują na razie prowadzonego przez siebie śledztwa.

Statek odpłynął, pasażerka została sama na niezamieszkałej wyspie. Nie żyje
Dowiedz się więcej:

Statek odpłynął, pasażerka została sama na niezamieszkałej wyspie. Nie żyje

Śledztwo po śmierci kobiety na wyspie

Statek może pomieścić do 120 gości i 46 członków załogi. 60-dniowy rejs dookoła Australii miał kosztować pasażerów dziesiątki tysięcy dolarów. Po śmierci kobiety został przerwany - pasażerowie opuścili pokład na wyspie Horn i zostali przetransportowani na stały ląd samolotem czarterowym. Jak pisze BBC, we wtorek wieczorem statek rzucił kotwicę kilka kilometrów na północ od Cairns. Według stacji, na pokładzie znajdowała się jedynie załoga. 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami śmierć kobiety była "nagła i niepodejrzana". Nie było jednak jasne, jak i kiedy dokładnie do niej doszło. Dyrektor firmy Coral Expeditions już wcześniej złożył kondolencje bliskim zmarłej i podkreślił, że firma współpracuje z władzami.

Lizard Island leży w odległości około 30 km od Australii i jest znana z doskonałych warunków do nurkowania oraz bogatej historii kultury aborygeńskiej. Nie jest zamieszkała na stałe. Większość jej liczącej 10 kilometrów kwadratowych powierzchni stanowi park narodowy, poza nim na wyspie znajdują się jedynie niewielka stacja badawcza i hotel.

Autorka/Autor: am

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Herwin Bahar / Shutterstock.com

Australia Podróże Morza i oceany Wypadek
