Nie wpuszczą nikogo z obszarów dotkniętych pandemią aż do 2022 roku

Australijskie Terytorium Północne do 2022 roku pozostanie zamknięte dla przyjezdnych z obszarów dotkniętych koronawirusem - postanowiły regionalne władze. Celem jest ochrona dużej populacji rdzennej ludności.

"Ścisłe kontrole graniczne będą obowiązywać przez co najmniej 18 miesięcy. Wyposażamy się w niezbędne środki, aby to osiągnąć" - powiedział w telewizji ABC premier Terytorium Północnego Michael Gunner. Stan rozciągający się w północnej i środkowej części Australii będzie zamknięty do 2022 roku dla przybyszów z obszarów dotkniętych pandemią COVID-19.