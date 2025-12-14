"Ludzie leżący na ziemi i wszędzie krew". Strzelanina na popularnej plaży

Doniesienia o strzelaninie na plaży Bondi w Sydney. Trwa akcja służb Źródło: Reuters

Australijska policja poinformowała w niedzielę o strzelaninie na plaży Bondi w Sydney. Zgłoszenie wpłynęło o 18.45 czasu lokalnego (10.45 w Polsce) Ogień otworzyło dwóch napastników. Zginęło 10 osób, w tym jeden ze strzelców. Drugi został ranny, jego stan jest krytyczny.

Rannych zostało też 11 innych osób, w tym dwóch funkcjonariuszy.

Na miejscu wciąż trwa akcja służb. "Zabezpieczono rozległe miejsce zbrodni, obecnie trwa dochodzenie" - przekazano w komunikacie.

Wcześniej policja w stanie Nowa Południowa Walia informowała też, że w związku ze zdarzeniem zostały zatrzymane dwie osoby. W ostatnim komunikacie nie powielono jednak tej informacji.

"Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew"

Alex Ryvchin, współprzewodniczący Rady Wykonawczej Australijskich Żydów, powiedział w wywiadzie dla Sky News, że do strzelaniny doszło podczas imprezy na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, która rozpoczęła się o zachodzie słońca (w Australii jest 10 godzin później, niż w Polsce). Policja zaznacza, że na tym etapie dochodzenia nie wiadomo, czy strzelanina miała związek z obchodami.

- Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew - mówił "Sydney Morning Herald" 30-letni Harry Wilson, który był świadkiem strzelaniny.

"Odwróciłam się, myśląc, że może to fajerwerki"

Amy Gunia, współpracująca z amerykańską telewizją CNN, w niedzielę rano przyleciała do Sydney z Hongkongu na rodzinne wakacje. Była z mężem i dwójką małych dziećmi.

Przez jakiś czas byli na plaży, a później przebywali w jej pobliżu. Wtedy usłyszeli strzały. - Odwróciłam się, myśląc, że może to fajerwerki albo coś świątecznego - mówiła Gunia. - Mieliśmy dwoje dzieci w wózkach i widzieliśmy ludzi, którzy biegli. Bardzo szybko sytuacja przerodziła się w panikę. Wszyscy biegli, a samochody jechały tak szybko, jak tylko mogły - relacjonowała. - Zatrzymaliśmy się, zanim cokolwiek zrobiliśmy. Pomyślałam, że to Australia. Tu coś takiego się nie zdarza - dodała.

Rzecznik australijskiego premiera Anthony'ego Albanese'a zapewnił, że władze państwowe są poinformowane o sytuacji na plaży Bondi i zaapelował do mieszkańców o śledzenie policyjnych komunikatów. Szef rządu nazwał te wydarzenia "szokującymi i niepokojącymi".

