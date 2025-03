Roger Cook, premier Australii Zachodniej, nazwał J.D. Vance'a "głupcem". Swoją opinią na temat wiceprezydenta USA polityk podzielił się podczas forum liderów w Perth. - Przepraszam. Zawsze trzeba mieć jakiś nieprofesjonalny moment, prawda? To był mój - dodał następnie polityk. Sala odpowiedziała na jego słowa śmiechem.

W Australii Zachodniej trwają przygotowania do stanowych wyborów. Ubiegający się o reelekcję na stanowisko jej premiera Roger Cook pojawił się we wtorek rano na forum liderów w Perth, stolicy regionu. Polityk wziął wówczas udział w zainicjowanej przez dziennikarzy grze, w ramach której miał możliwie krótko i szybko rozwinąć serię stwierdzeń na różne tematy.

Jedno ze zdań dotyczyło J.D. Vance'a. Poproszony o jego dokończenie premier bez chwili zawahania nazwał wiceprezydenta USA "głupcem". - Przepraszam. Zawsze trzeba mieć jakiś nieprofesjonalny moment, prawda? To był mój - dodał następnie polityk. Sala odpowiedziała na jego słowa śmiechem.

Roger Cook nazwał J.D. Vance'a "głupcem", później przeprosił

Zapytany podczas późniejszej konferencji prasowej, czy nie obawia się, że jego słowa negatywnie wpłyną na relacje między Stanami Zjednoczonymi a Australią, Cook stwierdził, że wątpi, by Biały Dom wsłuchiwał się w wypowiedzi lokalnego polityka. - Był to moment lekkoduchostwa podczas ogólnie formalnego wystąpienia i mam nadzieję, że zostało to odebrane w zamierzony sposób - dodał premier.