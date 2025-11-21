Meta usuwa konta nastolatków. Powodem nowe prawo

Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Od 10 grudnia w Australii obowiązywać będzie nowe prawo zakazujące używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

Meta i inne firmy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, ale twierdzą, że się do niego zastosują.

Za brak dostosowania firmom grozi kara do 50 milionów dolarów australijskich.

Facebook, Instagram oraz Threads należą do jednej spółki - Meta, która to zaczęła wysyłać powiadomienia do australijskich użytkowników mogących być między 13. a 15. rokiem życia, że ich konta zaczną być deaktywowane 4 grudnia. Osoby poniżej 16. roku życia nie będą wtedy też mogły stworzyć nowych kont.

Wprowadzenie ograniczeń albo kara

Firma poinformowała, że zwróciła się do młodych użytkowników o aktualizację danych kontaktowych, aby mogli otrzymać powiadomienie, gdy będą mogli ponownie założyć konto. Umożliwiono im pobranie oraz zapisanie swoich postów, filmów i wiadomości. Wprowadzone zostaną także nowe sposoby weryfikacji wieku użytkowników, takie jak zamieszczenie specjalnego wideo do skanu twarzy bądź przedstawienie odpowiedniego dokumentu - dowodu lub prawa jazdy.

Nowe australijskie prawo, które zakazuje używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, wejdzie w życie 10 grudnia. Oprócz wspominanych platform Mety, będzie dotyczyło również TikToka, YouTube'a czy Reddita.

Jak pisze BBC, Meta i inne firmy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, ale twierdzą, że się do niego zastosują. Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara do 50 milionów dolarów australijskich (około 119 milionów złotych). Meta chce również wprowadzenia prawa, które będzie wymagało zgody rodziców przed pobraniem aplikacji mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, ponieważ nastolatki mogą próbować obejść ograniczenia wiekowe.

Dowiedz się więcej: Chcą zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Jest porozumienie

Prawo ma ochronić nastolatków

Według australijskich danych, Facebooka używa około 150 tysięcy użytkowników w wieku od 13 do 15 lat, a Instagrama - 350 tysięcy.

Australijska komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci, Julie Inman Grant, powiedziała, że ​​zakaz ma na celu ochronę nastolatków "przed presją i zagrożeniami, na jakie mogą być narażeni, gdy są zalogowani na kontach w mediach społecznościowych" - podaje BBC.