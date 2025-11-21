Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Meta usuwa konta nastolatków. Powodem nowe prawo

Szkoły w Seattle oskarżają media społecznościowe o rujnowanie psychiki młodzieży
Media społecznościowe. Emmanuel Macron chce zakazu korzystania dla dzieci poniżej 15 roku życia
Źródło: Reuters
Młodsi nastolatkowie w Australii dostali informację, że ich konta na Instagramie, Facebooku oraz Threads zostaną zamknięte z powodu zmian w prawie. Kraj wprowadził bowiem zakaz używania mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.
Kluczowe fakty:
  • Od 10 grudnia w Australii obowiązywać będzie nowe prawo zakazujące używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.
  • Meta i inne firmy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, ale twierdzą, że się do niego zastosują.
  • Za brak dostosowania firmom grozi kara do 50 milionów dolarów australijskich.

Facebook, Instagram oraz Threads należą do jednej spółki - Meta, która to zaczęła wysyłać powiadomienia do australijskich użytkowników mogących być między 13. a 15. rokiem życia, że ich konta zaczną być deaktywowane 4 grudnia. Osoby poniżej 16. roku życia nie będą wtedy też mogły stworzyć nowych kont.

Wprowadzenie ograniczeń albo kara

Firma poinformowała, że zwróciła się do młodych użytkowników o aktualizację danych kontaktowych, aby mogli otrzymać powiadomienie, gdy będą mogli ponownie założyć konto. Umożliwiono im pobranie oraz zapisanie swoich postów, filmów i wiadomości. Wprowadzone zostaną także nowe sposoby weryfikacji wieku użytkowników, takie jak zamieszczenie specjalnego wideo do skanu twarzy bądź przedstawienie odpowiedniego dokumentu - dowodu lub prawa jazdy.

Nowe australijskie prawo, które zakazuje używania mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, wejdzie w życie 10 grudnia. Oprócz wspominanych platform Mety, będzie dotyczyło również TikToka, YouTube'a czy Reddita.

Jak pisze BBC, Meta i inne firmy sprzeciwiają się temu rozwiązaniu, ale twierdzą, że się do niego zastosują. Jeśli tego nie zrobią, grozi im kara do 50 milionów dolarów australijskich (około 119 milionów złotych). Meta chce również wprowadzenia prawa, które będzie wymagało zgody rodziców przed pobraniem aplikacji mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, ponieważ nastolatki mogą próbować obejść ograniczenia wiekowe.

Chcą zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Jest porozumienie
Dowiedz się więcej:

Chcą zakazu mediów społecznościowych dla dzieci. Jest porozumienie

Prawo ma ochronić nastolatków

Według australijskich danych, Facebooka używa około 150 tysięcy użytkowników w wieku od 13 do 15 lat, a Instagrama - 350 tysięcy.

Australijska komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci, Julie Inman Grant, powiedziała, że ​​zakaz ma na celu ochronę nastolatków "przed presją i zagrożeniami, na jakie mogą być narażeni, gdy są zalogowani na kontach w mediach społecznościowych" - podaje BBC.

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć
Dowiedz się więcej:

To kolejne niebezpieczne internetowe wyzwanie. Ale "niebezpieczne" inaczej niż możecie myśleć

Technologia

Autorka/Autor: mart//az

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Udostępnij:
TAGI:
AustraliadzieciMedia społecznościoweInternet
Czytaj także:
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz i nieprawdziwe informacje o dywersji. "Mamy jednak dobre i sprawne służby"
Polska
Filip S. zdaniem prokuratury dopuścił się 13 oszustw
Nabici w pomarańcze. Kończy się proces "fałszywego ambasadora"
Poznań
imageTitle
Straci igrzyska, zyska coś więcej. Czeska gwiazda z "piękną niespodzianką"
Najnowsze
Narada Putina z dowódcami na froncie
Putin czy sobowtór? Kreml pokazał nagrania z "wyjazdu na front"
Świat
shutterstock_2630540557
Cła na kawę i wołowinę. Jest decyzja Trumpa
BIZNES
Ogromne straty operatorów komórkowych. Sześciu podejrzanych
Ogromne straty operatorów komórkowych. Sześciu podejrzanych
Trójmiasto
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Światowe media o "planie pokojowym" dla Ukrainy: nowe Monachium, cios dla Europy
Świat
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
14-latek ugodzony nożem w sklepowej przymierzalni. Jest w stanie ciężkim
Kujawsko-Pomorskie
TUSK
Tusk w Sejmie ostrzega i apeluje o jedność. Okrzyki na sali
Polska
Tragiczny pożar, nie żyje jedna osoba
Pożar domu. Jedna osoba nie żyje
Wrocław
Zima, Gryfice (Zachodniopomorskie)
Część Polski pod grubą warstwą śniegu. Zdjęcia
METEO
imageTitle
Już dziś inauguracyjny konkurs w Lillehammer. O której godzinie?
EUROSPORT
Przemysław Czarnek
"Niech teraz minister Czarnek się tłumaczy"
Polska
imageTitle
Skusiły go pieniądze, szybko pożałował. Po miesiącach zdradził powody ucieczki
EUROSPORT
Minister Tomasz Siemoniak podczas debaty w Sejmie
"Patologia" czy "polityczna wendeta". Spór o likwidację CBA
Polska
pap_20250919_18M
Blisko 55 milionów dolarów za autoportret znanej malarki
BIZNES
Turysta z II stopniem hipotermii ewakuowany z Karkonosz
"Suche morsowanie" w górach. Wychłodzony mężczyzna potrzebował pomocy
Wrocław
Zbigniew Ziobro
Siemoniak o Ziobrze: to jest droga żenady, kompromitacji
Polska
Kolizja na skrzyżowaniu w Olsztynie
Ona uderzyła w jego auto, on stracił prawo jazdy. Nagranie
Olsztyn
Utrudnienia na S2 po zderzeniu
Kierowca wjechał w bariery, a potem kolizja. Korek na S2
WARSZAWA
sejm
Te partie notują wzrost poparcia. Nowy sondaż
Polska
Opady śniegu w Cisowej na Podkarpaciu
Alert RCB trafił do kolejnych odbiorców
METEO
imageTitle
Koniec marzeń o milionie. Nie będzie nawet półfinału
EUROSPORT
George W. Bush i Joe Biden podczas pogrzebu Dicka Chaneya
Bush i Biden na pogrzebie, Trump bez zaproszenia
Świat
Zderzenie dwóch samochodów i busa
Zderzenie dwóch aut i busa. Trasa S8 zablokowana
WARSZAWA
imageTitle
Bez lidera też potrafią. Ekipa Sochana z kolejną wygraną
EUROSPORT
Mika, kolej, dywersja
Siemoniak: to wejście na nowy etap
Polska
Rano nad południowo-wschodnią Polską ścierały się zimne i ciepłe masy powietrza
Gdzie już sypie, a gdzie dopiero będzie? Ścieżka opadów śniegu
METEO
GettyImages-2230272187
Trump do dziennikarki: cicho, świnko. Rzeczniczka tłumaczy: dlatego go wybrali
Świat
imageTitle
Trener Albańczyków nie boi się Polaków. "Dobrze ich znamy"
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica