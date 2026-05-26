Świat Kilkadziesiąt dronów spadło do wody. "Nieprzewidziane problemy techniczne" Mikołaj Gątkiewicz |

Dziesiątki dronów spadło do wody podczas pokazu w Sydney

Do incydentu doszło w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego podczas corocznego festiwalu sztuki Vivid Sydney. Jedną z atrakcji wieczoru był 12-minutowy pokaz "Star-Bound", w którym udział wzięło ponad 1000 wielobarwnie oświetlonych dronów unoszących się nad zatoką Darling.

W trakcie pokazu doszło jednak do usterki. Na zamieszczonych w internecie nagraniach widać, jak kilkadziesiąt wciąż rozświetlonych dronów spada do wody i na nabrzeże, niedaleko zgromadzonej publiczności. "Maszyny z dużym hałasem uderzały o betonowe nabrzeże i rozbijały się w rejonie mariny. Było je słychać nawet 10 do 20 metrów" - przekazał portalowi ABC News mężczyzna pracujący w zatoce. Pokaz został natychmiast przerwany.

Almost 90 drones plummeted into the water at Darling Harbor, Sydney as Vivid "Star-Bound" drone show experienced "technical difficulties," causing the performance to be canceled.

"Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa"

Do incydentu odniosła się odpowiedzialna za pokaz brytyjska firma Skymagic. Jej rzecznik przekazał, że "podczas występu wystąpił problem techniczny". Jak mówił, z 89 dronami utracono łączność radiową, co spowodowało, że wdrożyły one "procedury awaryjnego lądowania".

Nikomu nic się nie stało. Rzecznik festiwalu Vivid poinformował, że Skymagic oraz agencje rządowe mają przeprowadzić śledztwo dotyczące przyczyn zdarzenia, po którym zostanie podjęta decyzja dotycząca pokazów w kolejnych dniach. Przeprosił za "rozczarowanie i niedogodności". Jak dodał, operatorzy dronów odwołali pokaz "zgodnie ze standardowymi procedurami bezpieczeństwa".

