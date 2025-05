Pierwsze słowa papieża do Polaków. Mówi o "mądrych wyborach"

Pierwsza audiencja generalna papieża Leona XIV Źródło: Reuters

Podczas swojej pierwszej audiencji generalnej w Watykanie papież Leon XIV zwrócił się między innymi do pielgrzymów z Polski. Zachęcił do słuchania Słowa Bożego, by "móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym".

Miesiąc po śmierci papieża Franciszka na placu Świętego Piotra odbyła się pierwsza audiencja generalna nowego papieża - Leona XIV. Do Rzymu z tej okazji przybyły tysiące osób z całego świata. Wśród nich było również wielu Polaków. Przemawiający po włosku papież zwrócił się również do nich. Nawiązał przy tym do wygłoszonej wcześniej katechezy, w której przywołał przypowieść o siewcy.

Papież do Polaków: słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów

"Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól, zasianych ziarnem, harmonijnie wpisuje się w krajobraz waszej pięknej, ojczystej ziemi" - mówił papież Leon XIV przy wtórze oklasków. "Pozwólcie, by także ziarno Słowa Bożego mogło w was zakiełkować i wydać obfity plon. Słuchajcie tego słowa z uwagą, by móc dokonywać mądrych wyborów w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym" - zaapelował papież. "Z serca wam błogosławię" - zakończył część wystąpienia skierowaną do wiernych z Polski.

W czasie audiencji generalnej papież pozdrawiał również pielgrzymów z Niemiec czy Portugalii. Agencje szeroko relacjonują jego słowa dotyczące sytuacji w Strefie Gazy, którą nazwał "coraz bardziej niepokojącą i bolesną". Zaapelował o "dostarczenie godnej pomocy humanitarnej", a także o to, by położyć kres "działaniom zbrojnym, których przejmującą cenę płacą dzieci, ludzie starsi i chorzy".