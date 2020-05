Saudyjczyk otworzył ogień w bazie wojskowej USA, jest przełom w śledztwie. "Bezcenne" informacje z telefonu

FBI włamało się do smartfona należącego do saudyjskiego napastnika, który w zeszłym roku przeprowadził atak w bazie amerykańskiej marynarki wojennej na Florydzie. Znaleziono dowody na powiązania mężczyzny z terrorystami z Al-Kaidy – poinformował w poniedziałek prokurator generalny USA William Barr.

Baza US Navy w Pensacola na Florydzie

Baza US Navy w Pensacola na Florydzie Josh Brasted/Getty Images

Miesiąc po ataku prokurator generalny USA William Barr ocenił, że nie był on "aktem terroru". W poniedziałek przyznał jednak jednak, że Federalne Biuro Śledcze (FBI) znalazło dowody na powiązania napastnika z Al-Kaidą. Jak przekazał, śledczym udało się złamać blokadę w iPhone'ie należącym do Saudyjczyka, co okazało się przełomowe dla prowadzonego dochodzenia. - Informacje z telefonu okazały się bezcenne – stwierdził prokurator generalny na telekonferencji prasowej.