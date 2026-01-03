Logo strona główna
Świat

"Niewiarygodna siła" USA. Trump: będziemy prowadzić Wenezuelę do czasu jej udanej transformacji

Donald Trump
Trump o rządzeniu Wenezuelą i "właściwym przekazaniu władzy"
Źródło: TVN24
Żaden kraj na świecie nie mógł osiągnąć tego, co ostatniej nocy zrobiły Stany Zjednoczone - powiedział prezydent USA Donald Trump, informując na konferencji prasowej o szczegółach akcji pojmania Nicolasa Maduro w Wenezueli. Amerykański przywódca powiedział także, że jeżeli potrzebny będzie drugi atak w Wenezueli, to USA są na niego gotowe. Dodał, że w najbliższym czasie - do momentu przeprowadzenia udanej transformacji ustrojowej - USA będą przewodziły w Wenezueli.

Około godziny 2 nad ranem czasu lokalnego (godzina 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Jak się okazało, był to amerykański atak, który doprowadził m.in. do pojmania dyktatora.

Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju. Później prokuratura generalna USA poinformowała o akcie oskarżenia wobec Maduro, który czeka na niego w Nowym Jorku.

CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

CNN: Maduro zaskoczony przez Delta Force we własnej sypialni

Świat reaguje po ataku

Świat reaguje po ataku

Trump: to był pokaz niewiarygodnej siły

Więcej szczegółów w sprawie nocnej akcji Trump przekazał na konferencji prasowej w Mar-a-Lago tuż przed południem na Florydzie (przed godz. 18. w Polsce).

Powiedział, że "USA przeprowadziły niezwykłą operację wojskową". - To był pokaz niewiarygodnej siły USA, (...), wszystkie wenezuelskie siły zbrojne zostały unieszkodliwione - mówił dalej. Poinformował, że Amerykanie uderzyli w samym centrum Caracas. - Żaden kraj na świecie nie mógł osiągnąć tego, co ostatniej nocy zrobiły Stany Zjednoczone - dodał.

Oznajmił, że atak na Caracas był operacją, jakiej "nie widziano od czasu II wojny światowej". Zaznaczył, że na jej czas amerykańskie służby specjalne wyłączyły w stolicy Wenezueli światła. - Maduro pojmano razem z jego żoną. Zarówno on jak i jego żona staną przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, za ich kampanię narkoterroryzmu prowadzoną przeciwko obywatelom USA - dodał.

Trump mówił o Maduro jako o "nielegalnym dyktatorze", który był "szefem siatki, nadzorował kartel, który zalewał nasz (USA - red.) kraj trucizną". - Mamy przytłaczające dowody na ich zbrodnie - podkreślił. Dodał, że "Maduro już nigdy nie będzie zagrożeniem dla obywateli USA".

Trump: jesteśmy gotowi na drugi atak, jeśli będzie to potrzebne

Amerykański przywódca powiedział także, że jeżeli potrzebny będzie drugi atak w Wenezueli, to USA są na niego gotowe.  - Pierwszy był jednak chirurgiczny i tak silny, że pewnie nie będziemy musieli tego robić ponownie - dodał.

Trump przekazał, że podczas operacji nie zginął żaden amerykański żołnierz ani nie została utracona żadna sztuka amerykańskiego sprzętu wojskowego.

Trump: będziemy rządzić Wenezuelą do czasu jej bezpiecznej transformacji 

Gospodarz Białego Domu mówił także o najbliższej przyszłości Wenezueli.

- Będziemy rządzić krajem do czasu, aż uda nam się przeprowadzić bezpieczną, właściwą i rozsądną transformację. Nie chcemy angażować się w to, by ktoś inny objął władzę i mielibyśmy taką samą sytuację, jaką mieliśmy przez ostatnie długie lata - powiedział Trump.

Amerykański prezydent podkreślił, że chce "pokoju, wolności i sprawiedliwości dla wspaniałego narodu Wenezueli, w tym dla wielu Wenezuelczyków, którzy obecnie mieszkają w Stanach Zjednoczonych i chcą wrócić do swojego kraju".

Tuż przed konferencją prasową Trump opublikował też pierwsze zdjęcie pojmanego Maduro.

