Atak dronów na Ukrainę. Brak prądu w czterech obwodach

W nocy z poniedziałku na wtorek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach Ukrainy, w wyniku czego rano odcięto dostawy prądu do odbiorców w obwodach donieckim, zaporoskim, dniepropietrowskim i sumskim - podał Ukrenerho.

"Prace naprawcze trwają wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa. Energetycy robią wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie wszystkim odbiorcom pozbawionym prądu" – napisano w komunikacie operatora.

Ukrenerho przekazał, że z powodu trudnej sytuacji w systemie energetycznym w obwodach połtawskim, sumskim i charkowskim, spowodowanej rosyjskimi ostrzałami, rano zastosowano harmonogramy awaryjnych wyłączeń energii elektrycznej.

Atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Przerwy w dostawach prądu

Premierka Julia Swyrydenko we wtorek wysłuchała sprawozdań dotyczących stanu napraw obiektów uszkodzonych w wyniku niedawnego rosyjskiego ostrzału.

"W całym kraju obecnie obowiązują trzy serie harmonogramów godzinowych wyłączeń. Pracujemy nad skróceniem czasu ich trwania. Przygotowujemy szereg decyzji rządu, aby redystrybuować zużycie i skierować energię elektryczną do odbiorców indywidualnych" - napisała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.

Według Sił Powietrznych w nocy z poniedziałku na wtorek Rosja zaatakowała Ukrainę ponad setką uderzeniowymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed, Gerbera i innymi typami dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 84 rosyjskie drony na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia 24 bezzałogowych statków powietrznych w dziewięciu lokalizacjach.

