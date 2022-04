"Stand up for Ukraine". Artyści apelują do światowych przywódców o wsparcie dla Ukrainy

"Stand up for Ukraine" to akcja zorganizowana przez organizację Global Citizen. W jej ramach znani artyści i postaci mediów publikują specjalne teledyski i występy, przygotowane z myślą o wsparciu Ukraińców. Akcja poprzedza wizytę Ursuli Von der Leyen w Warszawie, a zainspirował ją sam Wołodymyr Zełenski.

Odkąd prezydent Rosji Władimir Putin zarządził inwazję na Ukrainę, konflikt doprowadził do śmierci setek cywilów i doprowadził do najszybciej narastającego kryzysu uchodźczego w Europie od czasu drugiej wojny światowej - zwróciła uwagę organizacja Global Citizen.

W oświadczeniu na stronie internetowej organizacja podkreśliła, że w ciągu ostatnich kilku tygodni świat jednoczył się, by potępić trwającą przemoc i wezwać do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. "Chociaż głos był silny, to głosy ludzi na pierwszej linii frontu są kluczowe dla zrozumienia skali potrzeb w Ukrainie. Głosy te dołączyły do Global Citizen wzywając do natychmiastowego wsparcia dla osób najbardziej dotkniętych w tej sytuacji" - napisano.

W ramach akcji "Stand up for Ukraine" znani artyści przedstawiają teledyski, nagrania i występy z myślą o wsparciu dla obywateli Ukrainy. "Wszyscy widzieliśmy horror rozwijający się w Ukrainie, więc wiemy, jak rozpaczliwie potrzebują pomocy. To jest czas dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla naszych przywódców, żeby wstawili się za Ukrainą" - napisała na Twitterze piosenkarka Katy Perry.

Do akcji dołączył irlandzki zespół U2. Na profilu grupy na Twitterze zamieszczono czarno-białe nagranie, na którym Bono i The Edge wykonują akustycznie utwór "Walk On Ukraine". "Dzielny naród Ukrainy walczy o swoją wolność - i naszą - w obliczu niewypowiedzianej przemocy i niesprawiedliwej inwazji. Ponad 4 miliony ludzi, gównie kobiet i dzieci, musiały opuścić swoje domy, by ratować życie - to niemal tyle, co liczy populacja Irlandii" - napisało U2 w tweecie.

"Wstawiam się za Ukrainą i za uchodźcami na całym świecie. Wzywam światowych przywódców do pomocy wszystkim tym, którzy są zmuszeni opuścić swoje domy. Upewnijcie się, że otrzymają wsparcie, którego teraz tak desperacko potrzebują" - napisała piosenkarka Celine Dion.

Lenny Kravitz napisał z kolei: "Niech rządzi miłość, a nie wojna. Odwiedź stronę https://globalcitizen.org/ukraine, aby podjąć działania już teraz".

"Uchodźcy w Ukrainie i na całym świecie potrzebują teraz naszej pomocy. Dołącz do nas i jak my, wstaw się za Ukrainą i wstaw się w obronie osób przesiedlonych na całym świecie, ponieważ każdy zasługuje na bezpieczne i humanitarne warunki do życia" - przekazał Bruce Springsteen.

Z kolei Adam Lambert zwrócił uwagę, że "82,4 mln ludzi na całym świecie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu konfliktów, przemocy, prześladowań lub łamania praw człowieka". "Musimy wstawić się za Ukrainą i za uchodźców na całym świecie, aby zapewnić im wsparcie, którego potrzebują" - dodał.

"Jestem wstrząśnięty widokiem cierpiących Ukraińców - w tym ponad jednej czwartej miliona osób żyjących tam z HIV. Przystąp do Fundacji Eltona Johna i Global Citizen i tak jak my wstaw się za Ukrainą, aby pokazać naszym przywódcom, że musimy wspierać ukraińskich uchodźców" - napisał Elton John.

"Wstawiamy się za Ukrainą. Prosimy wszystkich, którzy to zobaczą, o wzmocnienie naszego apelu - publikujcie, udostępniajcie filmy z aktywistami lub udostępnijcie ten film - aby nasi światowi przywódcy wiedzieli, że potrzebujemy świata, który wstawi się za Ukrainą i wesprze uchodźców" - zaapelował Ozzy Osbourne.

Zespół Jonas Brothers napisał zaś, że "uchodźcy w Ukrainie i na całym świecie potrzebują pilnej pomocy humanitarnej". "Osoby dotknięte kryzysem walczą o znalezienie schronienia, żywności i podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Wzywamy światowych przywódców do mobilizacji funduszy na pomoc uciekającym przed konfliktem" - dodał.

"Dziś dołączam do Global Citizen, aby podziękować wszystkim sojusznikom, którzy zgłosili się na ochotnika, przekazali darowizny, wypowiedzieli się i ryzykowali życiem, żeby wstawić się za Ukrainą. Ukraińscy uchodźcy i uchodźcy na całym świecie potrzebują pomocy. Odwiedź https://forukraine.com, aby dowiedzieć się, jak możesz pomóc" - napisała na Twitterze Oprah Winfrey.

