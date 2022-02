Relacje mieszkańców ukraińskich miast po rosyjskim ataku

Zaczęło się przed świtem. - Mnie zbudził telefon. Zadzwoniła do mnie moja koleżanka, powiedziała: "Zaczęła się wojna, wstawaj. Strzelają i spadają bomby". To jest najgorszy sen – mówi mieszkanka Kijowa Maria Herheliuk.

Kolejki w sklepach i na stacjach paliw, limit wypłaty gotówki

Ludzie ruszyli do sklepów, aptek, stacji paliw, bankomatów. Bank centralny wprowadził limity wypłaty gotówki do 100 tysięcy hrywien, czyli około 14 tysięcy złotych. - Jest panika. Ludzie wykupują wszystko w sklepach, brakuje już towarów pierwszej potrzeby, żywności. Kolejki w sklepach, aptekach, zamknięte drogi, korki na ulicach - mówiła w czwartek Irina Kołodziejska na podstawie tego, co słyszała od swojej rodziny, która mieszka w Charkowie.