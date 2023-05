Ukraińskie władze: Rosjanie zaatakowali Bachmut amunicją fosforową

Wszelkie oświadczenia przedstawicieli władz Rosji są skierowane do mało wymagających rosyjskich odbiorców; prawdziwe informacje o wojnie i sytuacji w Bachmucie znajdują się tylko w meldunkach naszej armii - oznajmił w piątek po południu doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



Wcześniej, w godzinach porannych, właściciel rosyjskiej najemniczej formacji, znanej jako Grupa Wagnera, Jewgienij Prigożyn opublikował nagranie adresowane do dowództwa wojskowego Rosji, w szczególności ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa sztabu generalnego gen. Walerija Gierasimowa. Prokremlowski biznesmen po raz kolejny oskarżył resort obrony o celowe wstrzymywanie dostaw amunicji dla wagnerowców walczących w Bachmucie. Prigożyn "oficjalnie zapowiedział", że jeśli ta sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych dni, Grupa Wagnera opuści Bachmut do 10 maja.