Ukraińskie siły powietrzne donoszą o zestrzeleniu kolejnych rosyjskich samolotów

Ryzyko wybuchu konfliktu nuklearnego obecnie jest realne i nie można go lekceważyć - powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, cytowany przez agencję Reuters. Dodał, że Moskwa opowiada się za zmniejszeniem tego zagrożenia. - Obecnie ryzyko jest znaczne – powiedział Ławrow. - Nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć - dodał.