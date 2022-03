Relacja Mateusza Lachowskiego z frontu pod Kijowem: Jesteśmy już najbliżej wojsk rosyjskich, jak się da

Dodał, że "mimo tego morale jest bardzo dobre". - Wczoraj udało się odepchnąć wojska rosyjskie nawet za pozycje wyjściowe. Z tego, co mówią żołnierze, to nastroje w armii rosyjskiej, tu na tym odcinku frontu, są bardzo złe. Podobno brakuje im jedzenia - powiedział dokumentalista.

"Ukraińcy bronią się i nie mają zamiaru się poddać"

Jak relacjonował Lachowski, cały czas pada śnieg, jest duży mróz i "Rosjanie podobno nie są na to przygotowani w odróżnieniu od Ukraińców, którym nawet my dzisiaj przywieźliśmy - bo zabrałem się z wojskiem, które tutaj jechało - odpowiednie ocieplacze, ale też leki, aprowizację, jedzenie, które jest potrzebne do życia tutaj".