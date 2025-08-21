Prezydent Węgier wyraził współczucie ofiarom rosyjskiego ataku. Potem zmienił wpis

Zakład w Mukaczewie po rosyjskim ataku rakietowym Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Mukaczewo w obwodzie zakarpackim jest położone w pobliżu granicy z Węgrami.

W nocy ze środy na czwartek rosyjskie rakiety spadły na amerykańskie przedsiębiorstwo w tym mieście.

Prezydent Węgier usunął słowo "rosyjski" z wpisu o ostrzale Mukaczewa, a szef węgierskiej dyplomacji w ogóle nie wspomniał, że miasto zostało zaatakowane przez Rosjan.

Ukraińskie miasto Mukaczewo w obwodzie zakarpackim, w pobliżu granic z Węgrami i Słowacją, zostało zaatakowane przez dwie rosyjskie rakiety Kalibr w nocy ze środy na czwartek. Celem były zakłady amerykańskiej firmy z branży elektronicznej.

Władze miasta poinformowały, że w wyniku uderzeń co najmniej 19 osób zostało rannych. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazała, że w miejscu uderzenia rosyjskich rakiet wybuchł pożar o powierzchni siedmiu tysięcy metrów kwadratowych.

Skutki ataku rosyjskiego na zakład w Mukaczewie Źródło: Prokuratura w obwodzie zakarpackim

Zmieniony wpis prezydenta Węgier

W czwartek po godzinie 8 na koncie prezydenta Węgier na Facebooku ukazał się wpis, w którym Tamas Sulyok wyraził współczucie ofiarom rosyjskiego ostrzału Mukaczewa - napisał węgierski portal Telex. Podał, że zaledwie godzinę później Sulyok "poczuł potrzebę", by zmodyfikować post: po edycji zamiast "rosyjskiego ostrzału rakietowego" jest mowa o "ostrzale rakietowym".

Президент Угорщини видалив слово "російський" з посту про обстріл Мукачева https://t.co/fdrWPcuPxZ pic.twitter.com/7QeeU7x3iJ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 21, 2025 Rozwiń

Telex cytuje znanego politologa Gabora Toroka, który stwierdził, że wpis prezydenta jest "kolejną perłą, która pokazuje, że obok polityki może istnieć również analfabetyzm cyfrowy". "To, co wyciągniesz z tekstu, na pewno będzie najbardziej interesujące i najbardziej wymowne" - przekazał Torok.

Według węgierskiej polityk Klary Dobrev, empatia Sulyoka to "tylko hipokryzja". "Bo w rzeczywistości gotów on jest współpracować tylko z Viktorem Orbanem, to, co robi (prezydent - red.) jest szczytem służalczości" - podkreśliła na portalach społecznościowych.

Media w Kijowie zwróciły uwagę, że minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijarto zareagował na rosyjski atak na Ukrainę, w wyniku którego ucierpiał obwód zakarpacki, nie wspominając ani o tym miejscu, ani o tym, kto jest agresorem.

"Wiadomości z Ukrainy potwierdzają, że potrzebujemy pokoju jak najszybciej. Każdy powinien z całych sił pracować nad tym, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie pokojowe kończące wojnę. Tylko w ten sposób można zapobiec dalszym przelewom krwi i zniszczeniom" - napisał szef węgierskiej dyplomacji.

Trójstronne rozmowy w Budapeszcie?

Wcześniej portal Politico informował, że zapowiadane trójstronne rozmowy pokojowe z udziałem prezydentów USA i Ukrainy, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego, a także rosyjskiego przywódcy Władimira Putina mogłyby się odbyć w Budapeszcie. Miejsce to - jak podało Politico, powołując się na własne źródła, preferuje Biały Dom, który pośredniczy w organizacji spotkania.

Portal ocenił, że zorganizowanie rozmów w Budapeszcie nie byłoby korzystne dla Ukrainy.

W obwodzie zakarpackim w Ukrainie mieszka ok. 100-tysięczna mniejszość węgierska. Według prorosyjskich władz w Budapeszcie prawa tej mniejszości "nie są przestrzegane".

OGLĄDAJ: TVN24 HD