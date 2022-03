CNN: rosyjski żołnierz wystrzelił w twarz 11-letniej dziewczynce

Dziewczynka, do której strzelono 9 dni temu, przechodzi rehabilitację w szpitalu, ale ponieważ kula uszkodziła struny głosowe, nie może głośno mówić. Do dziecka strzelono bez uprzedzenia w punkcie kontrolnym koło Wasylówki, gdy razem z mamą, siostrą i babcią jechały z Mariupola.

Korespondent CNN: przed wojną ćwiczyła gimnastykę, teraz ledwo chodzi

Według relacji matki dziewczynki, gdy rosyjscy żołnierze zdali sobie sprawę, co się stało, udzielili dziewczynce pierwszej pomocy i wysłali ją do szpitala w okupowanym przez Rosjan mieście Tokmak, gdzie została zoperowana. W materiale CNN pokazano dziewczynkę jeszcze sprzed wojny podczas ćwiczeń gimnastyki akrobatycznej. - Teraz ledwo chodzi - dodał korespondent. Lekarz powiedział jednak, że fizycznie odzyska pełną sprawność. - Inna sprawa to konsekwencje psychiczne traumy - dodał.