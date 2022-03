Boris Johnson: wolny świat zjednoczony, by przeciwstawić się barbarzyństwu Putina

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oznajmił w zamieszczonym w piątek wieczorem na Twitterze przesłaniu do Ukraińców, że wolny świat wspólnie przeciwstawia się barbarzyństwu Władimira Putina. I niezależnie, jak długo to potrwa i jak żmudne to będzie, prezydent Rosji przegra.

Podobnie jak w nagraniu sprzed tygodnia, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson kilka zdań powiedział po ukraińsku. - Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co teraz przeżywacie, ani jakie musicie odczuwać oburzenie i ból serca, gdy wszystko, co znacie i kochacie, zostaje w tak niewytłumaczalny i brutalny sposób zniszczone. To, co dzieje się w waszej ojczyźnie, jest odrażające i podobnie jak ludzie w całej Wielkiej Brytanii jestem przygnębiony z powodu zniszczeń i śmierci - mówił Johnson.

Johnson: wolny świat zjednoczony, by przeciwstawić się barbarzyństwu

Zapewnił, że Wielka Brytania wraz z ponad 25 innymi krajami na świecie robi wszystko, co możliwe, by wesprzeć Ukrainę i wywrzeć kolosalną presję na Putina. Podkreślił, że już teraz państwa te nałożyły najszersze sankcje na Rosję w historii, ale pójdą w tym dalej, "o ile i do czasu, gdy ta agresja nie zatrzyma się".

- Putin popełnił ogromny błąd w swych kalkulacjach. Wolny świat jest zjednoczony w determinacji, by przeciwstawić się jego barbarzyństwu, a męstwo i opór narodu ukraińskiego w obliczu tej nieusprawiedliwionej i niczym nieuzasadnionej agresji porusza serca na całym świecie - wskazywał. Dodał, że niezależnie od tego, jak długo to potrwa i jak żmudne to będzie, Putin ostatecznie poniesie porażkę.

