Atak na skład amunicji w Rosji. "Wygląda na to, że będzie eksplodował jeszcze przez długi czas"

Siły ukraińskie zaatakowały skład amunicji w graniczącym z Ukrainą obwodzie woroneskim w Rosji - przekazał wywiad wojskowy w Kijowie. Po ataku na terenie składu wybuch pożar, doszło też do detonacji pocisków.

W komunikacie wywiadu podano, że atak został przeprowadzony we wtorek w rejonie olchowackim obwodu woroneskiego, niedaleko granicy Rosji z Ukrainą . Celem był polowy skład amunicji przeciwnika.

"W nocy na terenie z pociskami wybuchł pożar wraz z detonacjami, który objął łączną powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i wciąż trwa. Biorąc pod uwagę rozmiary składu, wygląda na to, że będzie on eksplodował jeszcze przez długi czas" – oświadczył wywiad w Kijowie, który do wpisu na kanale Telegram dołączył nagranie wideo z miejsca ataku.