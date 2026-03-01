Logo strona główna
Świat

Atak na Iran i odwet reżimu. Pokazujemy na mapach

mapki
Smugi dymu nad Abu Zabi. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie
Źródło: Reuters
W sobotę Izrael i USA zaatakowały cele w Iranie, zabijając przywódcę duchowego i politycznego Iranu Alego Chameneiego. W odpowiedzi reżim przypuścił zmasowany atak rakietami i dronami na amerykańskie bazy w regionie, a także na cele w Izraelu, trafiając również cywilne budynku w krajach ościennych, w tym w Bahrajnie, Dubaju i Abu Zabi. Miejsca ataków pokazujemy na mapach.

Od sobotniego poranka wiele miast w Iranie padło ofiarą ataków ze strony USA i Izraela. W sobotę ataki koncentrowały się głównie na celach w centrum i północno-zachodniej części kraju. W kolejnych nalotach zostały uderzone obiekty również na południu Iranu.

W sobotnich atakach zginął najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei.

CZYTAJ RELACJĘ NA ŻYWO O SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE > > >

Oto znane nam miejsca, na które do tej pory przeprowadzono ataki:

Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran
Izraelskie i amerykańskie ataki na Iran

W odwecie Iran zaatakował bazy wojskowe USA, Izrael i inne cele w regionie Bliskiego Wschodu. Konflikt doprowadził do uszkodzeń cywilnych budynków i lotnisk, a także do zakłóceń w dostawach ropy naftowej.

Irański odwet na Bliskim Wschodzie
Irański odwet na Bliskim Wschodzie
Źródło: tvn24.pl

Opracował Filip Czerwiński/ads

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

IranZjednoczone Emiraty ArabskieDubajIzraelUSABliski WschódBahrajnKatarJordaniaKuwejt
