Od sobotniego poranka wiele miast w Iranie padło ofiarą ataków ze strony USA i Izraela. W sobotę ataki koncentrowały się głównie na celach w centrum i północno-zachodniej części kraju. W kolejnych nalotach zostały uderzone obiekty również na południu Iranu.
W sobotnich atakach zginął najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei.
Oto znane nam miejsca, na które do tej pory przeprowadzono ataki:
W odwecie Iran zaatakował bazy wojskowe USA, Izrael i inne cele w regionie Bliskiego Wschodu. Konflikt doprowadził do uszkodzeń cywilnych budynków i lotnisk, a także do zakłóceń w dostawach ropy naftowej.
