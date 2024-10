Operacja lądowa i co dalej? "Może wykreować nowych bohaterów"

Ekspert: obrona Hezbollahu może wykreować nowych bohaterów

- Natomiast z drugiej strony takie kalkulacje mogłyby nakazywać Izraelowi wstrzymanie się od tej operacji lądowej, która długofalowo może przynieść skutki przeciwne do zamierzonych, czyli takie, w których to ruch oporu uzyska dodatkowe siły - mówił.

Fyderek: deklarowany cel jest bardzo trudny do zrealizowania

Fyderek został zapytany, po co operacja lądowa w momencie, gdy zlikwidowani zostali niemal wszyscy wyżsi rangą dowódcy Hezbollahu. - To pytanie zadaje sobie w tym momencie wielu analityków, ponieważ wydaje się, że wielu długofalowym celom strategicznym Izraela mogłaby służyć kontynuacja aktualnego kursu, czyli wykorzystując dobre spenetrowanie wywiadowcze, dalsze uderzenia dekapitujące i osłabiające Hezbollah - mówił.

- Natomiast w tym momencie inwazja lądowa ma w założeniu unicestwić rozproszone struktury w południowym Libanie, które posiadają zdolności do rażenia rakietami północnego Izraela. To jest taki deklarowany cel, tylko on jest bardzo trudny do zrealizowania tylko i wyłącznie środkami militarnymi - zaznaczył.