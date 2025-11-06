13 lotnisk wstrzymało loty. Przez atak dronów

Miasto Wołgograd w Rosji

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Obwód wołgogradzki doświadczył najpotężniejszego ataku ukraińskich bezzałogowców od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Trwał on około siedmiu godzin, od pierwszej w nocy do prawie ósmej rano w czwartek - napisał rosyjski kanał na Telegramie Baza, powołując się na relacje czytelników.

"W tym czasie w mieście Wołgograd rozbrzmiało ponad 40 eksplozji, świadkowie opowiadali o jasnych błyskach i głośnym dudnieniu na niebie. Jeden z dronów uderzył w 24-piętrowy wieżowiec. Kilka pięter zostało uszkodzonych, spaliły się balkony" - napisała Baza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Atak drona na rosyjski port, płonie tankowiec

Gubernator obwodu wołgogradzkiego, Andriej Boczarow, poinformował na Telegramie, że w wyniku ataku zginął 48-letni mężczyzna. "Zgłoszono uszkodzenia okien w budynkach mieszkalnych i samochodach w kilku dzielnicach Wołgogradu. Spadające szczątki (dronów) spowodowały pożar w strefie przemysłowej w rejonie krasnoarmiejskim" - napisał urzędnik.

Dodał, że władze miasta przygotowują tymczasowe schronienie dla mieszkańców uszkodzonych budynków, a saperzy dokonują ich inspekcji.

Niezależny rosyjskojęzyczny portal Moscow Times przekazał, że mieszkańcy słyszeli eksplozje na zachodzie i północy miasta. Naoczni świadkowie zauważyli, że drony leciały na niskiej wysokości znad rzeki Wołga. Według niezależnego kanału Astra mogły one atakować rafinerię ropy naftowej Łukoil-Wołgogradnieftiepererabotka w rejonie krasnoarmiejskim, gdzie wybuchł pożar.

Miasto Wołgograd w Rosji Źródło: Google Maps

13 lotnisk wstrzymało loty

Propagandowa agencja RIA Nowosti poinformowała, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nocą 75 ukraińskich dronów, w tym 45 w obwodzie wołgogradzkim. Media podały, że z powodu bezzałogowców w Rosji zawieszono loty na 13 lotniskach, między innymi w miastach Penza, Saratow, Wołgograd, Iwanowo, Jarosław, Uljanowsk, Krasnodarsk, Samara, Władykaukaz, Grozny, Orenburg i Ufa.

Lotnisko w mieście Penza. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PalSand / Shutterstock

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ataki dronów na Moskwę. Zamknęli dwa lotniska

OGLĄDAJ: TVN24 HD