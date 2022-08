Mówił o "innych zdolnościach". Nietypowa aluzja izraelskiego premiera

Jair Lapid przemawiał na uroczystości powołania nowego szefa Izraelskiej Komisji Energii Atomowej. - Pole działania w niewidzialnej kopule nad nami jest budowane przez nasze zdolności obronne i ofensywne oraz przez to, co zagraniczne media nazywają "innymi zdolnościami". Te "inne zdolności" utrzymują nas przy życiu i utrzymają nas przy życiu tak długo, jak my i nasze dzieci tu jesteśmy - zapewnił premier.