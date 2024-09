32-letnia Daniela Fernanda Luna, matka dwóch chłopców, była argentyńską policjantką. Dorabiała do pensji jako kierowca Ubera. Została zamordowana w swoim samochodzie. Napastnik strzelił jej w twarz, by ukraść jej telefon komórkowy.

O zbrodni poinformowały w niedzielę argentyńskie media, powołujące się na ustalenia śledczych. Podały, że 25-letni napastnik został zatrzymany. W czasie przesłuchania przyznał się do zabójstwa - przekazał portal Infobae, który cytuje anonimowe źródła policyjne.

Ciało 32-letniej sierżantki policji znaleziono w fotelu kierowcy samochodu zaparkowanego w gminie La Matanza na przedmieściach stolicy Argentyny . Źródła policyjne potwierdziły, że do zabójstwa doszło w niedzielę rano na skrzyżowaniu ulic Norquins i Carlos Casares w Buenos Aires - podał portal dziennika "Clarin".

Pensja nie wystarczała na życie

Ustalono ponadto, że to podejrzany wezwał taksówkę Luny. Śledczy sądzą, że 25-latka nic wcześniej nie łączyło z ofiarą, a motywem zbrodni był prawdopodobnie zamiar kradzieży telefonu - podał Infobae.

Kryzys gospodarczy w Argentynie

Argentyna znajduje się w głębokim kryzysie gospodarczym, a według niektórych szacunków ponad połowa ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Wielu Argentyńczyków musi pracować na więcej niż jeden etat, by związać koniec z końcem.

Krewni i koledzy z pracy pożegnali zamordowaną policjantkę w sieciach społecznościowych, podkreślając, że poświęcała się, by utrzymać rodzinę. "Wyszła do pracy, by zapewnić sobie i swoim dwóm małym słońcom godne życie, nie wiedząc, że zaskoczy ją śmierć" – napisała jedna z jej koleżanek z pracy.