1301 osób zmarło podczas pielgrzymki do świątyni Al-Kaba w Mekce. Jak wynika z informacji przekazanych przez saudyjskie ministerstwo zdrowia, śmierć wiernych była efektem długotrwałej podróży w słońcu "bez odpowiedniego schronienia". Najwięcej ofiar to obywatele Egiptu.

Wśród ofiar śmiertelnych znalazło się wiele osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. Saudyjski minister dodał, że około 83 proc. ofiar to osoby, które nie zostały upoważnione do odbycia pielgrzymki.

Ofiary śmiertelne podczas pielgrzymki do Mekki

Pielgrzymkę hadżdż do świątyni Al-Kaba w Mekce musi odbyć co najmniej raz w życiu, według zasad islamu, każdy dorosły wierzący mężczyzna, jeśli pozwala mu na to stan materialny i zdrowie. W rezultacie pielgrzymka do Mekki jest jednym z największych masowych zgromadzeń na świecie. Według saudyjskiego urzędu statystycznego, w tym roku to ponad 1,8 mln pielgrzymów, spośród których 1,6 mln to przybysze z zagranicy.