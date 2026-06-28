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Świat

Rozbił się śmigłowiec Saudi Aramco. Nie żyje 14 osób

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Ras-Tanura-mapa
Ras-Tanura w Arabii Saudyjskiej
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Google Maps
Śmigłowiec należący do państwowego koncernu naftowego Saudi Aramco rozbił się w Arabii Saudyjskiej. Zginęło 14 osób.

Państwowe media, powołując się na oficjalne źródło w ministerstwie energii, powiadomiły, że w niedzielę około godziny 6 rano czasu lokalnego (godzina 5 w Polsce) w Ras Tanura rozbił się helikopter należący do koncernu Saudi Aramco. W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie - 14 osób. Wszyscy byli obywatelami Arabii Saudyjskiej.

Jak powiadomiły rządowe media, przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

W piątek Saudi Aramco wznowiło po prawie czteromiesięcznej przerwie załadunek ropy naftowej w swoim terminalu Ras Tanura nad Zatoką Perską.

Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym na świecie producentem ropy naftowej.

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Źródło: PAP
Tagi:
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Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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