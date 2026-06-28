Rozbił się śmigłowiec Saudi Aramco. Nie żyje 14 osób
Państwowe media, powołując się na oficjalne źródło w ministerstwie energii, powiadomiły, że w niedzielę około godziny 6 rano czasu lokalnego (godzina 5 w Polsce) w Ras Tanura rozbił się helikopter należący do koncernu Saudi Aramco. W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie - 14 osób. Wszyscy byli obywatelami Arabii Saudyjskiej.
Jak powiadomiły rządowe media, przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.
W piątek Saudi Aramco wznowiło po prawie czteromiesięcznej przerwie załadunek ropy naftowej w swoim terminalu Ras Tanura nad Zatoką Perską.
Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym na świecie producentem ropy naftowej.
Źródło: PAP