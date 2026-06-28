Świat Rozbił się śmigłowiec Saudi Aramco. Nie żyje 14 osób Oprac. Filip Czerwiński |

Ras-Tanura w Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Państwowe media, powołując się na oficjalne źródło w ministerstwie energii, powiadomiły, że w niedzielę około godziny 6 rano czasu lokalnego (godzina 5 w Polsce) w Ras Tanura rozbił się helikopter należący do koncernu Saudi Aramco. W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie - 14 osób. Wszyscy byli obywatelami Arabii Saudyjskiej.

Jak powiadomiły rządowe media, przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

W piątek Saudi Aramco wznowiło po prawie czteromiesięcznej przerwie załadunek ropy naftowej w swoim terminalu Ras Tanura nad Zatoką Perską.

Saudi Arabian Oil Company, znany jako Saudi Aramco, jest największym na świecie producentem ropy naftowej.