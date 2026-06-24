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Świat

Kara śmierci w Arabii Saudyjskiej. "Największy ciężar" ponoszą cudzoziemcy

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Rijad, Arabia Saudyjska
Stolica Arabii Saudyjskiej, Rijad. Wideo archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Offthecouchexperience/Shutterstock
Od początku roku w Arabii Saudyjskiej przeprowadzono egzekucje blisko 100 osób, w tym większość za przestępstwa związane z narkotykami. Amnesty International ostrzega, że podobny los może spotkać kilkudziesięciu Etiopczyków przebywających w więzieniu w tym kraju.

Według danych Amnesty International spośród 96 egzekucji w Arabii Saudyjskiej od początku 2026 roku, aż 61 osób zostało straconych za przestępstwa związane z narkotykami. 22 z nich to obywatele Arabii Saudyjskiej, a 39 to obcokrajowcy, w tym: siedmiu obywateli Etiopii, siedmiu Pakistanu, pięciu Sudanu, cztery osoby z Jordanii i trzy z Syrii.

"To ponury kamień milowy, który uwypukla niedopuszczalne i bezprawne stosowanie kary śmierci przez władze" - głosi oświadczenie organizacji.

Amnesty International: kilkudziesięciu Etiopczykom grozi egzekucja

W opublikowanym w poniedziałek raporcie Amnesty International ocenia, że "cudzoziemcy ponieśli największy ciężar bezwzględnego stosowania przez Arabię Saudyjską kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami, często po głęboko niesprawiedliwych procesach".

Organizacja ostrzega również, że co najmniej 63 Etiopczykom, którzy przetrzymywani są w więzieniu w południowo-zachodniej części kraju, grozi niebawem egzekucja za przestępstwa związane z narkotykami.

"Fala egzekucji w Arabii Saudyjskiej odzwierciedla niebezpieczną światową tendencję, w ramach której represyjna polityka antynarkotykowa w coraz większym stopniu prowadzi do stosowania kary śmierci. Społeczność międzynarodowa musi jednoznacznie sprzeciwić się tym bezprawnym egzekucjom, a Arabia Saudyjska musi natychmiast wprowadzić moratorium na stosowanie tej okrutnej i nieodwracalnej kary jako pierwszy kluczowy krok w kierunku jej zniesienia" - czytamy na stronie Amnesty International.

Egzekucje w Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska pozostaje jednym z krajów, w których wykonuje się najwięcej egzekucji na świecie. Tylko w 2025 roku Amnesty International odnotowała co najmniej 356 egzekucji, najwięcej od 1990 roku, kiedy to Amnesty International zaczęła dokumentować przypadki wykonywania kary śmierci w tym kraju.

Arabia Saudyjska wprowadziła ponownie karę śmierci za przestępstwa narkotykowe pod koniec 2022 roku, po trwającym około trzech lat moratorium. Wzrost orzekanych wyroków śmierci w tym zakresie wiązany jest z kampanią antynarkotykową, obejmującą serię nalotów i aresztowań, rozpoczętą przez Rijad w 2023 roku.

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Tagi:
Arabia Saudyjska
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
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