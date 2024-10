Jak wykorzystać "udaną akcję Izraela". Blinken rozmawiał z Netanjahu

Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się w Jerozolimie z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Namawiał go, by wykorzystać zabicie przywódcy Hamasu Jahji Sinwara do zawarcia rozejmu w Strefie Gazy. Podkreślił konieczność zwiększenia pomocy humanitarnej dla tego terytorium.

Rozmowa Blinkena z Netanjahu

Wizyta Blinkena na Bliskim Wschodzie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najbardziej napięta od lat. Rok temu Hamas zaatakował Izrael, co rozpoczęło trwającą do dziś krwawą wojnę w Strefie Gazy. USA od miesięcy dążą do przyjęcia zawieszenia broni, ale rozmowy w tej sprawie utknęły w impasie. W środę 16 września izraelscy żołnierze zabili Sinwara, co ożywiło wysiłki na rzecz zakończenia wojny. Równolegle Izrael walczy z Hezbollahem w Libanie, prowadząc tam od miesiąca zintensyfikowane naloty, a od trzech tygodni operację lądową. 1 września Izrael został ostrzelany przez Iran serią pocisków balistycznych, na ten atak najprawdopodobniej odpowie.