Biały Dom i Macron nawołują do obrony cywilów w Strefie Gazy. Odpowiedź premiera Izraela

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Izrael do "zaprzestania bombardowań Gazy i zabijania cywilów". W wywiadzie dla BBC oświadczył też, że zawieszenie broni byłoby korzystne dla Izraela. Podkreślił, że "Francja potępia terroryzm Hamasu". Wywiad spotkał się z reakcją premiera Izraela Benjamina Netanjahu. - Świat powinien potępić Hamas, a nie Izrael - powiedział Netanjahu.

Macron: w istocie to cywile są bombardowani

"Dzielimy z Izraelem jego ból i podzielamy jego dążenie do uwolnienia się od terroryzmu i do obrony, ale w istocie dzisiaj to cywile są bombardowani. Te dzieci, te kobiety, te osoby w starszym wieku są bombardowani i zabijani" - powiedział Macron w wywiadzie dla BBC.