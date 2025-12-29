- Pięcioraczki - siostry Annette, Yvonne, Cecile, Emilie i Marie - urodziły się w Ontario w 1934 roku.
- Jako niemowlęta zostały odebrane rodzicom. Siostry pokazywano publicznie w poświęconej im atrakcji turystycznej.
- Rodzicom udało się odzyskać prawa do opieki nad nimi kiedy miały dziewięć lat. Po latach siostry pozwały władze za okoliczności, w jakich przyszło im dorastać.
Pięć bliźniaczych sióstr Dionne urodziło się w Ontario w 1934 roku, u szczytu Wielkiego Kryzysu. Były to pierwsze znane pięcioraczki, którym udało się przeżyć okres niemowlęcy. Szybko stały się międzynarodową sensacją - już jako dzieci pojawiały się w filmach oraz na okładkach magazynów. Reklamowały też różne produkty - syropy czy pastę do zębów.
Ostatnia z pięcioraczków, Annette, zmarła w wieku 91 lat, o czym poinformowało Dionne Quints Museum. "Ukochana Annette walczyła o prawa dzieci" – napisali przedstawiciele muzeum poświęconego pięcioraczkom w oświadczeniu cytowanym przez BBC. Dodano, że uważała ona za istotne, by muzeum dalej istniało.
Pięcioraczki odebranie rodzicom
Muzeum pięcioraczków Dionne zajmuje się między innymi edukowaniem o kontrowersyjnym wychowaniu dziewczynek. Annette, Yvonne, Cecile, Emilie i Marie zostały odebrane rodzicom przez władze Ontario kiedy były niemowlakami. Przez kilka lat władze wystawiały dzieci w kompleksie zwanym "Quintland", który stał się popularną atrakcją turystyczną. Były też ciągle poddawane badaniom i obserwowane, a ich kontakt z rodzicami i rodzeństwem był ograniczony. Rodzicom udało się odzyskać opiekę nad pięcioma córkami, gdy te miały dziewięć lat.
Jako dorosłe kobiety Annette, Cecile i Yvonne pozwały władze o odszkodowanie za okoliczności, w jakich przyszło im dorastać. W 1998 roku otrzymały łącznie niemal trzy miliony dolarów kanadyjskich (ponad 7,8 miliona złotych).
Anette była ostatnią z 14 dzieci państwa Dionne. Jej siostry pięcioraczki zmarły wcześniej - Emilie w 1954, Marie w 1970, Yvonne w 2001, a Cecile w tym roku.
Autorka/Autor: mart//am
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Bettmann / Contributor / Getty Images