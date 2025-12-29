Pięcioraczki Dionne na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archiwum

Kluczowe fakty: Pięcioraczki - siostry Annette, Yvonne, Cecile, Emilie i Marie - urodziły się w Ontario w 1934 roku.

Jako niemowlęta zostały odebrane rodzicom. Siostry pokazywano publicznie w poświęconej im atrakcji turystycznej.

Rodzicom udało się odzyskać prawa do opieki nad nimi kiedy miały dziewięć lat. Po latach siostry pozwały władze za okoliczności, w jakich przyszło im dorastać.

Pięć bliźniaczych sióstr Dionne urodziło się w Ontario w 1934 roku, u szczytu Wielkiego Kryzysu. Były to pierwsze znane pięcioraczki, którym udało się przeżyć okres niemowlęcy. Szybko stały się międzynarodową sensacją - już jako dzieci pojawiały się w filmach oraz na okładkach magazynów. Reklamowały też różne produkty - syropy czy pastę do zębów.

Ostatnia z pięcioraczków, Annette, zmarła w wieku 91 lat, o czym poinformowało Dionne Quints Museum. "Ukochana Annette walczyła o prawa dzieci" – napisali przedstawiciele muzeum poświęconego pięcioraczkom w oświadczeniu cytowanym przez BBC. Dodano, że uważała ona za istotne, by muzeum dalej istniało.

Pięcioraczki Dionne w 1938 roku Źródło: Bettmann / Contributor / Getty Images

Pięcioraczki odebranie rodzicom

Muzeum pięcioraczków Dionne zajmuje się między innymi edukowaniem o kontrowersyjnym wychowaniu dziewczynek. Annette, Yvonne, Cecile, Emilie i Marie zostały odebrane rodzicom przez władze Ontario kiedy były niemowlakami. Przez kilka lat władze wystawiały dzieci w kompleksie zwanym "Quintland", który stał się popularną atrakcją turystyczną. Były też ciągle poddawane badaniom i obserwowane, a ich kontakt z rodzicami i rodzeństwem był ograniczony. Rodzicom udało się odzyskać opiekę nad pięcioma córkami, gdy te miały dziewięć lat.

Jako dorosłe kobiety Annette, Cecile i Yvonne pozwały władze o odszkodowanie za okoliczności, w jakich przyszło im dorastać. W 1998 roku otrzymały łącznie niemal trzy miliony dolarów kanadyjskich (ponad 7,8 miliona złotych).

Cecile, Annette i Yvonne w 1998 roku Źródło: Peter Jones / Reuters / Forum

Anette była ostatnią z 14 dzieci państwa Dionne. Jej siostry pięcioraczki zmarły wcześniej - Emilie w 1954, Marie w 1970, Yvonne w 2001, a Cecile w tym roku.

