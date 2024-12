Uczniowie na wycieczce kradli, pili i uprawiali seks. Dyrektorka szkoły ukarana

Komisja Regulacji Nauczania (TRA) 17 grudnia opublikowała na swojej stronie internetowej raport w sprawie "niewłaściwego postępowania" byłej dyrektorki szkoły Justine Drury, zawierający decyzję o odebraniu jej prawa do wykonywania zawodu. Jak stwierdziła komisja, Drury, która była dyrektorką szkoły Riverside w Nottingham, jest odpowiedzialna za zorganizowaną w 2017 roku przez tę placówkę wycieczkę, podczas której uczniowie uprawiali seks, pili alkohol i dopuszczali się kradzieży. Drury objęła kierownictwo nad placówką zapewniającą edukację dzieciom w wieku od 13 do 16 lat z problemami behawioralnymi lub społecznymi w 2015 roku. Opuściła ją w lipcu 2017 roku po tym, jak do mediów przedostały się informacje o tym, co działo się w styczniu podczas wyjazdu do Szwajcarii na narty. W wycieczce wzięło udział 12 uczniów. Justine Drury była jedyną obecną tam wychowawczynią. ZOBACZ TEŻ: Chciał zwrócić uwagę nastolatkom i został zastrzelony Jak podaje Sky News, powołując się na ustalenia Komisji, uczniowie na wycieczce uprawiali seks, co jeden z nich nagrał, by następnie szantażować koleżankę. Stwierdzono również, że inna uczennica odbyła stosunek z nastolatkiem, który zapłacił jej za to 30 funtów (ok. 150 zł). Ponadto uczniowie upijali się, kradnąc alkohol ze sklepów i hotelu. W pokoju jednego z chłopaków znaleziono trzy noże, wyniesione z hotelowej kuchni.