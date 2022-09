Andrzej Duda w Senegalu. Rozmowy między innymi o współpracy gospodarczej

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Senegalu spotkał się z prezydentem tego kraju Mackym Sallem. Dyskutowali między innymi o współpracy w dziedzinie węglowodorów oraz wojnie w Ukrainie. Duda stwierdził, że rysują się bardzo poważne perspektywy w zakresie dostaw węglowodorów z Senegalu do Polski.

- W najbliższym czasie rozpocznie się eksploatacja złóż węglowodorów tutaj w Senegalu. Dzisiaj na naszym spotkaniu, w polskich delegacjach obecni byli przedstawiciele zarówno PKN Orlen - wielkiego polskiego koncernu naftowego i chemicznego - ale także i PGNiG . Rozmawialiśmy o eksploatacji tych złóż, o możliwościach technologicznej i inwestycyjnej współpracy, a także o potencjalnych dostawach węglowodorów do naszego kraju - powiedział prezydent po spotkaniu.

Jak zaznaczył, Polska cały czas rozbudowuje potrzebną do tego typu działań infrastrukturę, jak gazoport w Świnoujściu czy połączenia rurociągowe z innymi państwami Europy Środkowej. - Rzeczywiście dla współpracy - także i w zakresie dostaw węglowodorów z Senegalu w przyszłości - rysują się bardzo, bardzo poważne perspektywy - dodał.

Prezydent poinformował, że tematem rozmów było także bezpieczeństwo cyfrowe i rozwój sektora IT. - Rozmawialiśmy o różnych formach współpracy, o polskich firmach, które oferują tu supernowoczesne technologie i produkty. Wierzę głęboko, że ta rewizyta polskiego prezydenta w Senegalu, która jest zarazem pierwszą w historii wizytą polskiego prezydenta w tym kraju, na tej ziemi, w państwie, które niezwykle dynamicznie się rozwija i ma przed sobą świetlaną perspektywę, przyniesie korzyści zarówno Senegalowi i tej części Afryki, jak i Polsce i naszemu społeczeństwu - stwierdził prezydent, informując o podpisaniu dwóch porozumień: o współpracy gospodarczej i w dziedzinie sportu.

Dyskusja o napaści Rosji na Ukrainę

Prezydent relacjonował, że dużą część rozmowy zajęła kwestia napaści Rosji na Ukrainę oraz jej skutków, a także rozszerzających się rosyjskich wpływów w Afryce oraz problemu rosyjskiej propagandy "sączonej w krajach afrykańskich, również na różnego rodzaju portalach społecznościowych. - Jak wszyscy w Polsce doskonale wiedzą, od dziesięcioleci czy wręcz od stuleci znamy to doskonale, niestety borykamy się w naszej historii ciągle z rosyjskim imperializmem - powiedział Duda.

- Nie mamy żadnych wątpliwości, że (...) rosyjska napaść na Ukrainę, to jest kolejna odsłona rosyjskiego imperializmu. Rosja chce panować nad Europą na kształt dawnego panowania, jakie miało imperium carów - mówił prezydent. - My dziś jesteśmy niepodległym państwem, wolnym, suwerennym narodem i chcemy tę suwerenność za wszelką cenę zachować. Dziś tę suwerenność Rosjanie chcą odebrać Ukraińcom, chcą zabrać im niepodległość, dlatego my Ukrainę w sposób zdecydowany wspieramy, mówiłem o tym dziś panu prezydentowi - podkreślił Duda.