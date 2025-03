Prezydent na forum ONZ: moje oceny i przewidywania sprawdziły się

Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek, że agresja Rosji na Ukrainę zapoczątkowana w 2014 roku to był "dopiero początek siłowej próby zniszczenia ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym". Podkreślał także rolę Polski w zapewnianiu bezpieczeństwa. - Od początku mojej prezydentury zależało mi, aby Polska była postrzegana nie tylko jako odbiorca, ale również dawca bezpieczeństwa - mówił przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych

We wtorek podczas swojej wizyty w USA Andrzej Duda wystąpił po raz ostatni jako prezydent Polski na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas wystąpienia m.in. podsumował swoją dotychczasową politykę na forum Narodów Zjednoczonych i podkreślił kwestię imperialnej polityki Federacji Rosyjskiej. - Gdy w 2015 roku zostałem wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wiedziałem, że atakowana przez Rosję od 2014 roku Ukraina to dopiero początek siłowej próby zniszczenia ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym - mówił prezydent.

"Zależało mi, aby Polska była postrzegana nie tylko jako odbiorca, ale również dawca bezpieczeństwa"

Duda: pokój można obronić tylko wtedy, gdy stoi za nim realna siła

Duda: tylko pokój może zapewnić optymalne warunki do rozwoju

Jak mówił, stworzenie systemu zapewniającego pokój w Europie i zapewniającego, że agresja nie przyniesie korzyści atakującemu to sukces Starego Kontynentu, ale z drugiej strony, jak ocenił, to myślenie uczyniło wielu europejskich liderów ślepymi na imperialną politykę Rosji. - Liczę, że proces przebudzenia z geopolitycznej drzemki, choć bolesny, nastąpi szybko i Europa weźmie w większym stopniu odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo we współpracy ze sprawdzonymi sojusznikami. Nie ma zresztą wyboru. Rozumieją to obywatele, teraz czas na przywódców państw - powiedział prezydent Duda.