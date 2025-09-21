Żegnają Charliego Kirka, Trump wygłosi przemówienie. Służby w stanie najwyższej gotowości

Memoriał Charliego Kirka odbędzie się na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: 31-letni Kirk został postrzelony 10 września na oczach tłumów, w trakcie przemówienia na uniwersytecie Utah Valley. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

W uroczystości żałobnej Kirka weźmie udział ponad 100 tysięcy osób. Wśród mówców będą m.in. Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance, Donald Trump Jr., Tucker Carlson oraz członkowie administracji prezydenta.

Wydarzenie uzyskało najwyższą kategorię bezpieczeństwa SEAR-1. Ochronę koordynuje Secret Service.

Memoriał Charliego Kirka odbędzie się na stadionie State Farm w Glendale w Arizonie w niedzielę, 11 dni po tym, jak aktywista został zastrzelony podczas spotkania na kampusie Utah Valley University. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 czasu lokalnego.

Za przygotowanie ceremonii odpowiada Turning Point USA, organizacja założona przez Kirka.

Przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie ludzie składają kwiaty i zapalają znicze Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Lista gości. Wśród mówców Donald Trump

Swoje uczestnictwo w ceremonii żałobnej zapowiedzieli liczni przedstawiciele administracji oraz konserwatywni komentatorzy.

Donald Trump zapowiedział w czwartek, że będzie obecny na uroczystości, aby "uczcić Charliego i wszystko, co zrobił". Dodał, że Kirk był "wspaniałą osobą", i że - jego zdaniem - mógłby pewnego dnia zostać prezydentem. Prezydent zapowiedział, że wygłosi "kilka słów" podczas ceremonii.

Wystąpienia wygłosić mają także wiceprezydent USA J.D. Vance oraz wdowa po zamordowanym aktywiście, Erika Kirk, która po śmierci męża objęła funkcję nowej dyrektor generalnej jego organizacji Turning Point USA.

Przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie ludzie składają kwiaty i zapalają znicze Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Wśród mówców mają znaleźć się również m.in. szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles, sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr., a także kierująca wywiadem narodowym Tulsi Gabbard. Przemówienia mają wygłosić również zastępca szefa personelu Białego Domu Stephen Miller, syn prezydenta Donald Trump Jr. oraz były prezenter Fox News i konserwatywny komentator Tucker Carlson.

Nie jest jasne, ile osób weźmie udział w uroczystości. Policja w Glendale, szacuje, że na miejscu pojawi się ponad 100 tysięcy ludzi. Stadion State Farm może pomieścić co najmniej 63 tysiące osób. - Założę się, że będzie dość wypełniony, może całkowicie wypełniony - powiedział Trump.

Pozostawione przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie pamiątki oraz flagi USA Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Osobiste uczestnictwo wymaga rejestracji za pośrednictwem Turning Point USA. Organizacja poinformowała, że obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy". Dla tych, którzy nie dostaną się na stadion przewidziano miejsca w pobliskiej Desert Diamond Arena. Całe wydarzenie będzie też transmitowane na żywo na profilu Charliego Kirka na platformie Rumble.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnią znani artyści wykonujący muzykę popularną o chrześcijańskiej tematyce między innymi Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham oraz Kari Jobe i Cody Carnes.

Najwyższa kategoria bezpieczeństwa

Portal CNN zauważył, że uroczystość stworzy poważne wyzwania związane z bezpieczeństwem uczestników. Będzie to - jak podkreśliła stacja - test, zwłaszcza dla Secret Service, która ma koordynować ochronę wydarzenia w erze narastającej przemocy politycznej.

Uroczystość została sklasyfikowana jako wymagająca szczególnej ochrony na poziomie SEAR-1. - Umożliwia to władzom federalnym uruchomienie pełnego zakresu zasobów organów ścigania i bezpieczeństwa, niezbędnych do wsparcia lokalnych urzędników - powiedział CNN pracownik służb.

Banery przed siedzibą organizacji Turning Point USA w Phoenix w Arizonie Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Portal odnotował, że amerykańskie agencje bezpieczeństwa nie mają żadnych informacji, które wskazywałyby na zweryfikowane, wiarygodne zagrożenie. Jednak z oceny służb wynika, że ekstremiści "mogą postrzegać nabożeństwo żałobne lub związane z nim wydarzenia jako atrakcyjne cele ataków ze względu na obecność wysokich rangą urzędników rządowych USA, urzędników lokalnych oraz działaczy politycznych, a także ze względu na duże zainteresowanie międzynarodowych mediów".

W piątek funkcjonariusze federalni i lokalni aresztowali uzbrojonego mężczyznę, który twierdził, że jest funkcjonariuszem organów ścigania. Secret Service poinformowała, że nie miał on uprawnień i badają, dlaczego znalazł się na miejscu - przekazało CNN. Odnotowano także "kilka gróźb o nieustalonej wiarygodności" wobec osób spodziewanych na uroczystości, w tym wobec rodziny Kirka, Trumpa i Vance’a - dodaje stacja.

Turning Point USA zasygnalizowała, że uczestnicy powinni spodziewać się kontroli, która może skutkować dłuższym czasem oczekiwania na wstęp.

Zapytany o przygotowania Departamentu Policji w Glendale, rzecznik policji Moroni Mendez zaznaczył, że w ostatnich latach miasto było gospodarzem wielu dużych wydarzeń, dzięki czemu zyskało doświadczenia potrzebne do radzenia sobie z napływem gości.

- Będzie tu wielu ważnych ludzi. Wczoraj spotkaliśmy się z Secret Service, aby porozmawiać o tym, jak zamierzamy zaplanować to wydarzenie - powiedział Mendez. Ostrzegł przed zmianami w organizacji ruchu. - Będziemy mieli do dyspozycji wszystkie jednostki. To będzie pracowity dzień dla wszystkich - stwierdził.

