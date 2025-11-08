Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Obraz, który nie odpowiada rzeczywistości". Ambasador Niemiec o słowach Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński
Ambasador Niemiec: czuję, że nadal istnieje pewien poziom braku zaufania między Polską a moim krajem
Źródło: TVN24
Czuję, że nadal istnieje pewien poziom braku zaufania między Polską a Niemcami - mówił w rozmowie z TVN24 BiS ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger. - Mam nadzieję, że przez relacje osobiste obywatele, politycy uzyskają prawdziwy obraz tego, jak wyglądają dzisiaj Niemcy - dodał. Odniósł się też do niedawnych słów Jarosława Kaczyńskiego na temat naszego zachodniego sąsiada.

Ambasador Niemiec mówił o tym, jak obecnie kształtują się relacje między naszymi krajami i o tym, czy w Polsce nadal odczuwalna jest pamięć o trudnej historii, zwłaszcza niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. - Czuję, że wciąż istnieje pewien poziom braku zaufania, ale jednocześnie widzę, że nasze relacje na przestrzeni dziesięcioleci bardzo się zacieśniły. Kiedy popatrzę na relacje biznesowe, polityczne, także między środowiskami akademickimi, w regionach ze sobą sąsiadujących, (...), to wszystko rozwinęło się w sposób bardzo pozytywny - mówił Berger.

- Czuję, że nasze relacje są na zupełnie innym poziomie i w zupełnie innym miejscu niż były 10, 15 czy 20 lat temu - powiedział.

Ambasador o słowach Kaczyńskiego: obraz, który nie odpowiada rzeczywistości

Gość TVN24 BiS odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego podczas październikowej konwencji tej partii w Katowicach. - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - stwierdził wówczas lider PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CO MÓWIŁ JAROSŁAW KACZYŃSKI >>>

Zdaniem Bergera u podstaw takich słów jak Kaczyńskiego leży "idea Niemiec, które tak naprawdę nie istnieją". - Mam nadzieję, że przez relacje osobiste, przez procesy wymiany obywatele, politycy uzyskają prawdziwy obraz tego, jak wyglądają dzisiaj Niemcy, pamiętając jednocześnie o pewnych sprzecznościach - dodał.

- Obraz, który został zarysowany w tym wystąpieniu, ale także w innych wystąpieniach, nie odpowiada rzeczywistości - zapewnił ambasador.

"Polska i Niemcy muszą działać razem"

Ambasador odniósł się także do kwestii reparacji, jakie Niemcy miałyby zapłacić Polsce za krzywdy z czasów II wojny światowej.

- Czasami mam wrażenie, że niektóre osoby, które mówią o reparacjach, mówią o tym, dlatego że może nie chcą, żeby relacje polsko-niemieckie rozwijały się pozytywnie - stwierdził.

Klatka kluczowa-9295
Ambasador Niemiec w TVN24 BiS. Cała rozmowa
Źródło: TVN24 BIS

- Nasz pogląd jest taki, że musimy budować wspólnie przyszłość - podkreślił, wskazując tu między innymi na potrzebę współpracy w zakresie bezpieczeństwa wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

- Polska i Niemcy to tak duże kraje, że muszą działać razem. My w pełni rozumiemy jak bardzo Polska cierpiała podczas okupacji niemieckiej, wiemy jakie zbrodnie popełniliśmy w tamtych czasach. Chcemy przenieść nasze relacje ku lepszej przyszłości - zapewnił gość TVN24 BiS.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyPolskaJarosław KaczyńskiPrawo i Sprawiedliwość
Czytaj także:
imageTitle
To oni pierwsi ruszą po olimpijskie medale
EUROSPORT
imageTitle
Wielki finał sezonu. O której dzisiaj mecz Sabalenka - Rybakina?
EUROSPORT
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Przez Rio Bonito do Iguacu w stanie Parana przeszło tornado
Tornado zdewastowało miasto. Ofiary śmiertelne i ranni w stanie krytycznym
METEO
imageTitle
Mistrzyni poważnie kontuzjowana. Igrzyska ważniejsze niż operacja
EUROSPORT
James D. Watson
Zmarł "jeden z najważniejszych naukowców XX wieku"
Świat
imageTitle
Poważny problem Rybakiny przed finałem w Rijadzie
EUROSPORT
Radiologia prężnie się rozwija
Od gabinetu do gabinetu z płytką i opisem. Radiolodzy: tak nie może być
Zuzanna Kuffel
Ptaki, Mierzeja Wiślana
Nawet milion ptaków dziennie przelatuje nad tym miejscem w Polsce
METEO
Altin Gun
Startuje Inside Seaside. Muzyka z całego świata, orkiestra filharmoników i dużo różnorodnej sztuki
Martyna Nowosielska-Krassowska
Donald Trump
Trump interweniuje. "Nie powinni opuszczać miasta"
Świat
Katarzyna Mroczkowska była pod wrażeniem Angkor Wat w Kambodży
Użądliła ją płaszczka, ratowała tabletka za grosze
Dariusz Szarmach
Tradycyjne kioski znikają z polskich miast
Znikają z ulic polskich miast jeden po drugim. "Zjadły mnie opłaty"
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Sochan pudłował na potęgę. Mimo to Spurs górą na otwarcie NBA Cup
EUROSPORT
Maria Florinda Rios Perez
Pomyliła adres. Została zastrzelona na oczach męża
Świat
Andrzej Duda
"Kierunek chyba w jedną stronę". Co dalej z Andrzejem Dudą
Marcin Złotkowski
Mglista aura
Widzialność jest bardzo słaba. Ostrzeżenia
METEO
Ziobro republika
Fundusz w medialnej służbie PiS. Tak sięgano po miliony
Polska
imageTitle
Francuzi zatrudnili swoją legendę. "Tęsknię za byciem na boisku"
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą?
Polska
Karol Nawrocki
Kolejne weta Nawrockiego
Polska
Donald Trump
"Absolutna hańba". USA chcą zbojkotować szczyt
Świat
"Silniejsza niż hejt. Historia Anastasii". Reportaż Katarzyny Czupryńskiej-Chabors do obejrzenia w TVN24+
Anastasia, "Jeszcze Polska..." i Wywiad medyczny. Taki będzie weekend w TVN24+
Polska
Zbigniew Ziobro
Decyzja w sprawie Ziobry, spór premiera z prezydentem, pożegnanie Hołowni
Polska
Pochmurno, jesień, chmury
Dziś w części kraju pogoda zacznie się psuć
METEO
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Orban ogłosił sukces po spotkaniu z Trumpem
Świat
Zbigniew Ziobro
Błyskawiczny ruch prokuratury w sprawie Ziobry. "Dobranoc"
Polska
imageTitle
Pechowa dogrywka. Polacy bez drugiej wygranej w Pucharze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny błąd bramkarza. Świetna seria lidera przerwana
EUROSPORT
imageTitle
Kto ostatnim uczestnikiem ATP Finals? Zadecyduje jeden mecz
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica