"Obraz, który nie odpowiada rzeczywistości". Ambasador Niemiec o słowach Kaczyńskiego

Ambasador Niemiec mówił o tym, jak obecnie kształtują się relacje między naszymi krajami i o tym, czy w Polsce nadal odczuwalna jest pamięć o trudnej historii, zwłaszcza niemieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. - Czuję, że wciąż istnieje pewien poziom braku zaufania, ale jednocześnie widzę, że nasze relacje na przestrzeni dziesięcioleci bardzo się zacieśniły. Kiedy popatrzę na relacje biznesowe, polityczne, także między środowiskami akademickimi, w regionach ze sobą sąsiadujących, (...), to wszystko rozwinęło się w sposób bardzo pozytywny - mówił Berger.

- Czuję, że nasze relacje są na zupełnie innym poziomie i w zupełnie innym miejscu niż były 10, 15 czy 20 lat temu - powiedział.

Ambasador o słowach Kaczyńskiego: obraz, który nie odpowiada rzeczywistości

Gość TVN24 BiS odniósł się też do słów Jarosława Kaczyńskiego podczas październikowej konwencji tej partii w Katowicach. - Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi. Nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska pali się aż do tego. Amerykanie nie - stwierdził wówczas lider PiS.

Zdaniem Bergera u podstaw takich słów jak Kaczyńskiego leży "idea Niemiec, które tak naprawdę nie istnieją". - Mam nadzieję, że przez relacje osobiste, przez procesy wymiany obywatele, politycy uzyskają prawdziwy obraz tego, jak wyglądają dzisiaj Niemcy, pamiętając jednocześnie o pewnych sprzecznościach - dodał.

- Obraz, który został zarysowany w tym wystąpieniu, ale także w innych wystąpieniach, nie odpowiada rzeczywistości - zapewnił ambasador.

"Polska i Niemcy muszą działać razem"

Ambasador odniósł się także do kwestii reparacji, jakie Niemcy miałyby zapłacić Polsce za krzywdy z czasów II wojny światowej.

- Czasami mam wrażenie, że niektóre osoby, które mówią o reparacjach, mówią o tym, dlatego że może nie chcą, żeby relacje polsko-niemieckie rozwijały się pozytywnie - stwierdził.

- Nasz pogląd jest taki, że musimy budować wspólnie przyszłość - podkreślił, wskazując tu między innymi na potrzebę współpracy w zakresie bezpieczeństwa wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

- Polska i Niemcy to tak duże kraje, że muszą działać razem. My w pełni rozumiemy jak bardzo Polska cierpiała podczas okupacji niemieckiej, wiemy jakie zbrodnie popełniliśmy w tamtych czasach. Chcemy przenieść nasze relacje ku lepszej przyszłości - zapewnił gość TVN24 BiS.

