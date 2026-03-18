"Czysta krew" zostanie pomszczona. Zapowiedzieli "zdecydowany odwet"

Kim jest Laridżani? "Od dekad funkcjonował w sercu decyzyjnym Teheranu" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef sztabu generalnego irańskiej armii generał Amir Hatami zapowiedział odwet na Izraelu i USA za zabicie jednego z przywódców kraju Alego Laridżaniego. "Czysta krew [Laridżaniego - red.] i innych umiłowanych męczenników zostanie pomszczona (...) w odpowiednim czasie i miejscu przestępcze Stany Zjednoczone i krwawy syjonistyczny reżim [Izrael - red.] otrzymają zdecydowaną, odstraszającą i bolesną odpowiedź" - ogłosił Hatami.

Amir Hatami Źródło: YURI KOCHETKOV/PAP/EPA

Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC), czyli irański rodzaj sił zbrojnych, wydała osobny komunikat, w którym przekazano, że w odwecie za zabicie Laridżaniego IRGC przeprowadziła minionej nocy kolejny nalot rakietowy na Izrael. Izraelskie pogotowie ratunkowe przekazało informację o dwóch osobach zabitych w trakcie irańskich ataków.

"Polityczna waga ciężka", główny negocjator nuklearny. Kim był Laridżani

Izraelskie władze poinformowały we wtorek, że Laridżani zginął w ataku tego państwa. Dodano, że w izraelskich uderzeniach zabito również Golamrezę Solejmaniego, przywódcę masowej ochotniczej organizacji paramilitarnej Basidż, oraz jego zastępcę Saida Karisziego.

Ali Laridżani Źródło: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

Laridżani był jedną z najważniejszych figur reżimu w Teheranie, opisywanym jako osoba faktycznie kierująca państwem po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego pod koniec lutego, w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem.

Jak mówił w TVN24 przebywający w Dubaju korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch, Laridżani to "jedna z najważniejszych postaci irańskiego systemu władzy. Polityczna waga ciężka. Człowiek, który od dekad funkcjonował w sercu decyzyjnym Teheranu".

- Przez 12 lat był przewodniczącym parlamentu. Dało mu to ogromne doświadczenie i sieć wpływów w irańskim establishmencie. Wcześniej odpowiadał za jedne z najtrudniejszych rozmów z Zachodem. Jako główny negocjator nuklearny prowadził dialog w sprawie programu atomowego - mówił o jego dorobku politycznym korespondent "Faktów".

Woroch dodał, że irański urzędnik kierował państwową telewizją i cenzurą w kraju, a także jest postrzegany "jako bliski najwyższemu zmarłemu przywódcy ajatollahowi Alemu Chameneiemu" oraz "pragmatyczny konserwatysta", który "potrafił rozmawiać z Zachodem".

- Jeśli został wyeliminowany z talii irańskich kart, to może oznaczać, że jego miejsce zajmie ktoś, kto będzie mniej pragmatyczny, a w obecnej sytuacji pragmatyzm będzie najpotrzebniejszy - ocenił Woroch jeszcze przed potwierdzeniem informacji o śmierci urzędnika.

Opracował Adrian Wróbel /lulu