Świat

Pobudka o 4 rano. Bialacki: wtedy zrozumiałem

Aleś Bialacki
Uwolniony noblista Aleś Bialacki został powitany w Wilnie przez Swiatłanę Cichanouską
Źródło: Reuters
Po zwolnieniu w sobotę z więzienia białoruski obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki przyznał, że bezskutecznie namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie do przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki. Inna uwolniona działaczka Maryja Kalesnikawa zaapelowała o uwolnienie setek więźniów politycznych wciąż przetrzymywanych przez reżim.

Po dwudniowych negocjacjach wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Johna Coale'a, z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką białoruski reżim w sobotę zwolnił z więzień 123 więźniów politycznych z różnych krajów i deportował ich na Litwę i Ukrainę.

Jak informuje ambasada USA w Wilnie, wśród zwolnionych są: polityczka opozycji Maryja Kalesnikawa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi Wiktar Babaryka, działacze "Wiasny" Walancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz, a także Aleksandr Syryca oraz Masatoshi Nakanishi.

Nie ma natomiast wśród nich Andrzeja Poczobuta, działacza Związku Polaków na Białorusi.

"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"

"Konsekwentnie działamy na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta"

Świat
Rzucili wyzwanie reżimowi Łukaszenki, są wśród uwolnionych

Rzucili wyzwanie reżimowi Łukaszenki, są wśród uwolnionych

Świat

Aleś Bialacki, który został deportowany na Litwę, znalazł się w sobotę w ambasadzie USA w Wilnie. Następnie wyszedł, owinięty w biało-czerwono-białą flagę, do ludzi, którzy zgromadzili się przed budynkiem placówki. Jak przekazał w rozmowie z dziennikarzami, rozbudzono go w sobotę o godzinie 4 nad ranem w więzieniu i kazano zabrać wszystkie rzeczy. Wówczas - jak przyznał - zrozumiał, że wychodzi na wolność. Obrońca praw człowieka powiedział, że po zwolnieniu w czerwcu w tym roku Siarhieja Cichanouskiego, a następnie uwolnieniu we wrześniu ponad pół setki więźniów politycznych na podstawie umowy między Waszyngtonem a Mińskiem spodziewał się dalszych zwolnień.

Bialacki: namawiano mnie, żebym podpisał prośbę o ułaskawienie

Bialacki przyznał, że namawiano go, aby podpisał prośbę o ułaskawienie, ale tego nie zrobił. Wezwał również do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi Laureat pokojowego Nobla z 2022 roku podkreślił w wypowiedzi dla telewizji Biełsat, że była to nagroda dla wszystkich białoruskich aktywistów i białoruskiego narodu, który walczył za demokracją i prawa człowieka na Białorusi".

Jak dodał, po czterech i pół roku w więzieniu "uczucie bycia na wolności nie jest jeszcze do końca zrozumiałe". - Dla mnie uwolnienie oznacza spotkanie z rodziną, przyjaciółmi i kontynuację pracy jako obrońca praw człowieka - podkreślił Bialacki.

- Never give up (Nigdy się nie poddawaj) - dodał po angielsku.

Aleś Bialacki
Aleś Bialacki
Źródło: Viasna/X

Maryja Kalesnikawa apeluje

Głos zabrała także uwolniona białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa. Zaapelowała o uwolnienie setek więźniów politycznych wciąż przetrzymywanych przez reżim Łukaszenki.

- Myślę o ludziach, którzy jeszcze nie są na wolności, i czekam na moment, kiedy wszyscy będziemy mogli się przytulić, zobaczyć i kiedy wszyscy będziemy wolni – powiedziała Kalesnikawa w nagraniu wideo wyemitowanym przez ukraiński program rządowy "Chcę Żyć", działający pod auspicjami Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy.

pc

"Mówili: 'ty zdechniesz tutaj, nie wyjdziesz stąd nigdy'"

pc
Autorka/Autor: mjz/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Viasna/X

TAGI:
BiałoruśAlaksandr ŁukaszenkaSwiatłana CichanouskaPrawa człowieka
