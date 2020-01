Nominacja dla Kurtiego. Ma 15 dni na sformowanie rządu

Samostanowienie (Vetevendosje) i Demokratyczna Liga Kosowa (LDK), które wygrały październikowe wybory parlamentarne, zdobywając odpowiednio 29 i 28 miejsc w 120-osobowym parlamencie, nie zdołały porozumieć się, co do powołania koalicyjnego rządu, co wywołało obawy, że konieczne będą przedterminowe wybory.