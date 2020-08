Afryka kontynentem wolnym od polio

W wyniku akcji powszechnych szczepień w Afryce całkowicie wyeliminowano chorobę zakaźną polio - ogłosiła we wtorek na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia Afrykańska Regionalna Komisja Certyfikacji (ARCC), organ powołany przez WHO do monitorowania walki z chorobą.

Ostatnim krajem Afryki uznanym za wolny od polio jest Nigeria. Ostatni przypadek choroby odnotowano tam w 2016 roku. Jeszcze dekadę temu w państwie tym występowała ponad połowa wszystkich przypadków polio na świecie.

Ponad 95 procent afrykańskiej populacji zostało zaszczepionych przeciwko wirusowi polio. Był to jeden z warunków, postawionych przez komisję ARCC, by móc uznać kontynent za całkowicie wolny od choroby.

Ćwierć wieku temu na polio cierpiały tysiące dzieci w Afryce. Obecnie choroba występuje jedynie w Afganistanie i Pakistanie. Na całym świecie ostał się tylko jeden z trzech aktywnych szczepów wirusa.

Dzieci chore na polio Flickr/ RIBI Image Library

Choroba, która atakuje dzieci

Wirus polio wywołuje chorobę o tej samej nazwie, zwaną także chorobą Heinego-Medina (ostre nagminne porażenie dziecięce), która atakuje układ nerwowy i może powodować nieodwracalny paraliż w ciągu zaledwie paru godzin. Zwykle dotyka dzieci poniżej piątego roku życia.

Dziewczynka cierpiąca na polio Wikipedia (domena publiczna)

Wirus przenosi się z człowieka na człowieka, zwykle poprzez zanieczyszczoną wodę. Zakażenie następuje przez przewód pokarmowy, następnie wirus dostaje się do krwi, z którą przenoszony jest głównie do ośrodkowego układu nerwowego. Polio może prowadzić do śmierci, jeżeli dojdzie do porażenia mięśni oddechowych.

Wciąż nie wynaleziono leku na polio, ale zbawienna okazała się opracowana kilka dekad temu szczepionka, która zapewnia dożywotnią odporność.

Pierwszą szczepionkę na polio wynalazł w 1952 roku dr Jonas Salk. Dziewięć lat później Albert Sabim stworzył doustną szczepionkę przeciw wirusowi, która do dziś jest stosowana w większości państw na świecie.

Akcja szczepień na polio w Abudży, 2018 rok thechromegroup.net/(CC BY-SA 3.0)

Polio "wykopane" z Afryki

W 1996 roku w Afryce dotkniętych polio było ponad 75 tysięcy dzieci. Przypadki choroby występowały w każdym państwie kontynentu. W tym samym roku ówczesny prezydent RPA Nelson Mandela zapoczątkował program "Wykopać Piolio z Afryki" (ang. Kick Polio Out of Africa), w ramach którego uruchomiono kampanię powszechnych szczepień. Miliony pracowników służby zdrowia w całej Afryce podróżowało od wioski do wioski, by zaszczepić mieszkające tam dzieci. Akcja była wspierana przez społeczność międzynarodową oraz organizacje pozarządowe.

Jak pisze BBC, w ciągu blisko 25 lat szczepienia zapobiegły około 1,8 miliona zakażeń.

Mały Somalijczyk otrzymuje szczepionkę na polio Wikipedia/PV2 Andrew W. McGalliard

Według brytyjskiego nadawcy, obecnie w Afryce występuje jedynie polio pochodzące ze szczepionek. W tym roku odnotowano 177 takich przypadków. Jest to rzadka postać wirusa, który mutuje w wyniku podawania doustnej szczepionki populacji niedostatecznie na niego uodpornionej. Światowa Organizacja Zdrowia zidentyfikowała szereg takich przypadków w Nigerii, Demokratycznej Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej i Angoli.

Autor:momo/kab

Źródło: BBC