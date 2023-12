Grupowe śluby coraz popularniejsze. Powodem wysokie koszty tych tradycyjnych 

Ślub 50 par w Kabulu

- Tradycyjny ślub kosztowałby nas co najmniej 200-250 tysięcy afgani (ok. 11-14 tys. zł), ten wyniósł nas jakieś 10-15 tysięcy afgani (ok. 550-850 zł.) - przyznał 18-letni Roohullah Rezayi, jeden z uczestników zorganizowanego w poniedziałek grupowego ślubu, cytowany przez BBC. Młody Afgańczyk dziennie zarabia około 350 afgani, co stanowi równowartość niecałych 20 złotych. Wyprawienie tradycyjnej ceremonii pozostaje poza jego możliwościami finansowymi.