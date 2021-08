Rosnący kryzys humanitarny w Afganistanie. Zaczyna brakować środków medycznych

Kryzys humanitarny w Afganistanie jest faktem - kraj jest zdewastowany nie tylko teraz, po dojściu talibów do władzy. W zeszłym roku połowa Afgańczyków żyła w ubóstwie, większość za mniej niż dwa dolary dziennie. Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 na 10 tysięcy osób przypadało tam zaledwie czworo lekarzy, teraz będzie jeszcze gorzej. Według UNICEF w tym roku z głodu może umrzeć tam nawet milion osób. Pomoc w obecnych warunkach to zadanie podwyższonego ryzyka. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Afgańska rzeczywistość to dzisiaj nie tylko uzbrojeni talibowie i polityczny chaos, ale także niedobór wody. Trwająca już od kilku miesięcy susza spowodowała gigantyczne straty w rolnictwie. Według Światowego Programu Żywnościowego we wrześniu zacznie brakować jedzenia.

- Szacujemy, że pomocy humanitarnej potrzebuje połowa ludności w Afganistanie. To jest 18 milionów ludzi, z czego ponad połowa 10 milionów to są dzieci - zwraca uwagę doktor Monika Kacprzak z UNICEF Polska.

- Talibowie tak się skupili na przejęciu władzy, że nie wiem, czy posiadają plany, w jaki sposób przywrócić funkcjonowanie szpitali, jak zapewnić dostęp leków do szpitali, jak zapewnić dostęp chloru do stacji oczyszczania wody - dodaje.

W Afganistanie zaczyna brakować środków medycznych

Organizacje humanitarne obawiają się talibów

Obawy o los Afgańczyków w czasie zimy

W poszukiwaniu lepszego życia przedostaną się do sąsiednich państw. - Stamtąd ci, co będą mieli pieniądze, będą próbowali się przedostać dalej do Europy. Niestety ta fala migrantów, uchodźców, którą widzimy na polskiej granicy, to zapewne nie jest koniec problemu tylko jego początek – przyznaje doktor Wojciech Wilk.