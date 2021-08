Tysiące zabitych od początku roku. Raport "New York Times" ofiarach śmiertelnych wojny w Afganistanie

W okolicach lotniska w Kabulu doszło w czwartek do ataku terrorystycznego. Ostateczna liczba ofiar śmiertelnych zamachowców nie została jeszcze ustalona, jednak najnowsze informacje mówią o co najmniej 95 zabitych Afgańczykach oraz 13 żołnierzach Stanów Zjednoczonych. To kolejne ofiary ciągnącego się od dwóch dekad konfliktu w tym kraju. Tylko od początku tego roku zginęło ponad 3,5 tysiąca osób, afgańskich cywili oraz funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.