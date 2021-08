Na lotnisku w Kabulu wznowiono wojskowe loty ewakuacyjne

Problemy z ewakuacją osób z lotniska w Kabulu

Holenderski samolot musiał zboczyć z trasy

Samoloty mają odebrać personel holenderskiej ambasady, tłumaczy i ich rodziny. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić powrót wszystkim, którzy tego potrzebują - zapewnił premier Mark Rutte. Holenderskie MSZ szacuje, że "będą to z pewnością setki ludzi".

Udana akcja ewakuacyjna Turcji

Chaos na lotnisku w Kabulu

Tłum zablokował płyty postojowe i pas startowy. Według anonimowego amerykańskiego wojskowego zginęło co najmniej siedem osób, niektóre z nich spadając ze startujących maszyn, do których próbowali się dostać. Żołnierze amerykańscy oddali strzały ostrzegawcze i rozpraszali blokujących pas startowy.

Shafi Arifi, który miał bilet na niedzielny lot do Uzbekistanu, tłumaczył agencji AP, że nie był w stanie zająć miejsca na pokładzie swojego samolotu, ponieważ maszyna była przepełniona ludźmi, którzy wdarli się do niej prosto z płyty. - Nie było nawet miejsca na to, by stać. Dzieci płakały, kobiety krzyczały, młodsi i starsi mężczyźni byli źli i zdenerwowani. Brakowało nam powietrza do oddychania - opowiada Arifi, który w efekcie zrezygnował z podróży i wrócił do domu.