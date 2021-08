Były minister w afgańskim rządzie zbiegł w poszukiwaniu lepszego życia. W Niemczech jest kurierem

Sayed Sadaat, były minister komunikacji i technologii informacyjnych Afganistanu, w grudniu zeszłego roku zbiegł do Niemiec w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Osiadł w Lipsku w Saksonii, gdzie podjął pracę jako dostawca jedzenia.

Sayed Sadaat odszedł z urzędu ministra komunikacji i technologii informacyjnych w 2018 roku, po dwóch latach sprawowania tej funkcji. Pod koniec 2020 roku zbiegł do Niemiec. Osiadł w Lipsku, w kraju związkowym Saksonia, gdzie podjął pracę dostawcy jedzenia. W rozmowie z Agencją Reutera przyznał, że jego nowa ścieżka zawodowa spotkała się z krytyką ze strony bliskich w kraju. On sam uważa jednak, że nie ma powodu, by przepraszać za swoją decyzję. - Mam nadzieję, że inni politycy pójdą tą samą drogą i zamiast się ukrywać, będą współpracowali ze społeczeństwem – mówił.